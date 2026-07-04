"Queremos ganar el Mundial para él": cómo el recuerdo de Diogo Jota, el jugador que murió en un accidente automovilístico, inspira a Portugal

Portugal rindió un emotivo homenaje a Diogo Jota al finalizar su extraordinaria victoria en el partido contra Croacia en el Mundial.

Se cumple un año desde que Jota, entonces jugador del Liverpool, falleciera en un accidente de tráfico en España apenas 11 días después de casarse con su pareja de toda la vida, Rute Cardoso.

Su hermano, André Silva, también murió en el accidente ocurrido el 3 de julio de 2025.

Tras la dramática victoria de Portugal por 2-1 —que aseguró su pase a los octavos de final contra España—, Cristiano Ronaldo se puso una camiseta especial con el número '21' en memoria de Jota, antes de que todo el equipo se reuniera para mostrarla en alto.

Antes del partido, hacia el final del himno nacional de Portugal, la imagen de Jota apareció en la pantalla gigante del estadio de Toronto, recibiendo una gran ovación por parte de la afición.

Ronaldo también se mostró visiblemente emocionado cuando las cámaras lo enfocaron; ambos habían compartido equipo con la selección nacional en 32 ocasiones.

"Diogo es nuestro sol y nuestra luz", declaró el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, antes del encuentro, tras haberlo incluido como jugador honorífico adicional al anunciar la convocatoria en mayo.

"Queremos ganar el Mundial para él", dijo.

Jota, de 28 años, regresaba a Liverpool para la pretemporada cuando su coche —un Lamborghini— se salió de la carretera debido a un neumático reventado cuando adelantaba a otro vehículo.

El delantero, que dos meses antes había celebrado la conquista de la Premier League, realizaba el viaje a Inglaterra en coche y ferry porque los médicos le habían desaconsejado volar debido a una intervención quirúrgica menor a la que se había sometido hacía poco.

"Sigo hablando con él", comentó en los días previos al partido Rúben Neves, amigo íntimo y excompañero de Jota en el Oporto, el equipo inglés Wolverhampton y la selección portuguesa.

"Tenemos un grupo de WhatsApp con Rute y Diogo; el grupo sigue activo y continuamos hablando por ahí", declaró al programa de televisión portugués *Alta Definição*.

"Siempre que ocurre algo especial, recurro a las conversaciones archivadas en mi WhatsApp para poder seguir enviándole mensajes".

"El sueño de Diogo era jugar en el Mundial"

"Con ustedes a nuestro lado, todo es posible. ¡Gracias, Portugal!", escribió Jota en las redes sociales después de que el equipo venciera a España y ganara la Liga de Naciones en Stuttgart, un mes antes de su muerte.

Se convirtió en un símbolo de esperanza e inspiración en su país tras pasar del club de su ciudad natal, el Gondomar, al Paços de Ferreira, y de ahí al Oporto, al Wolverhampton y, finalmente, al Liverpool.

La trayectoria de Jota hacia el estrellato destacó por ser un caso poco común: el de un futbolista portugués de élite que nunca pasó por las academias de los "tres grandes" (Benfica, Sporting y Oporto).

Al igual que ocurrió en el Liverpool, su muerte ha tenido un profundo impacto en la selección nacional, con la que marcó 14 goles en 49 partidos.

Además de cargar con el peso de las expectativas en este torneo, los jugadores de Portugal llevan también el peso del duelo por un compañero que habría estado con ellos este verano.

Aunque su ausencia se ha sentido profundamente, el recuerdo de Jota perdura y su presencia se ha hecho notar en este Mundial, desde Houston hasta Miami y ahora en Toronto.

Tal como sucedió el jueves por la noche, se ha proyectado en las pantallas gigantes una fotografía en blanco y negro de Jota celebrando un gol con su selección antes de los partidos, durante la interpretación del himno nacional de Portugal.

"Diogo era un jugador muy querido por el pueblo portugués", afirmó Miguel de Silva, propietario luso-canadiense del bar deportivo Amigos da Dundas, situado en el barrio de Little Portugal, en Toronto.

Rex Features La imagen de Jota ha aparecido en la pantalla gigante durante los partidos de Portugal en el Mundial de 2026.

Mientras los aficionados asisten a los partidos de Portugal vistiendo camisetas con el nombre de Jota en la espalda, los jugadores —incluido el capitán Ronaldo— llevan unas muñequeras especiales durante los encuentros como homenaje.

Estas muñequeras, que lucen los colores verde y rojo de Portugal, son un regalo del primer ministro Luís Montenegro y llevan impresos los nombres de todos los integrantes de la plantilla junto al de Jota.

"La historia de la muñequera es que, cuando fuimos a reunirnos con el primer ministro, él nos la ofreció", explicó el centrocampista Vitinha.

"Se aseguraron de que fuera una muñequera que pudiéramos llevar en el campo. Cumple con todas las especificaciones necesarias para que podamos saltar al terreno de juego con ella; lleva los nombres de todos los jugadores y, además, el nombre especial de Diogo Jota".

Vitinha participó en el partido inaugural del grupo contra la República Democrática del Congo, disputado en Houston el 17 de junio; allí estuvieron presentes los padres de Jota, Joaquim e Isabel, quienes se mostraron visiblemente emocionados y secaron sus lágrimas desde la grada durante el emotivo homenaje a sus hijos.

"Representar a Portugal en este torneo era un sueño que Diogo compartía con todos aquellos que le querían", escribió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en las redes sociales tras reunirse con el matrimonio.

"Mientras celebramos estos momentos de unión, seguimos teniendo muy presentes a Diogo y a André".

"Diogo siempre estará con nosotros"

Getty Images Neves tiene un tatuaje en la pantorrilla que lo muestra abrazando a su amigo cercano

El funeral de Jota y su hermano se celebró en Gondomar, a las afueras de Oporto, el 5 de julio de 2025.

Neves ayudó a llevar el féretro de Jota al interior de la iglesia, apenas unas horas después de haber competido con el Al Hilal en el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Desde entonces, el centrocampista se tatuó en la pantorrilla izquierda una imagen en la que abraza a Jota, quien viste su camiseta de la selección de Portugal con el nombre "Diogo J" y el dorsal 21.

"Toda la selección y yo haremos todo lo posible para mantener a Diogo aquí con nosotros, en nuestro equipo", añadió Neves.

"El día siguiente a la noticia fue, para mí, el más difícil de mi vida. Lo más importante para poder jugar fue, ante todo, el deseo de jugar por Diogo".

El Liverpool presentó imágenes del nuevo monumento conmemorativo permanente en Anfield en homenaje a Jota y a su hermano, y Portugal inauguró un tributo de bronce en su centro de entrenamiento cerca de Lisboa.

Martínez afirma que la muerte de Jota "duele más allá del fútbol", pero que su espíritu es una fuerza impulsora en el Mundial.

A Portugal le ha costado encontrar su mejor versión en el torneo, ganando solo uno de sus tres partidos de la fase de grupos.

Sin embargo, los campeones de Europa de 2016 se aseguraron un puesto en octavos de final al derrotar a Croacia.

"El sueño de Diogo sigue vivo entre nosotros; él marca el estándar y guía el camino de este grupo", añadió Martínez, exseleccionador de Bélgica.

"Cada día es difícil. Durante los entrenamientos, siempre hay momentos en los que Diogo vuelve a nuestra memoria".

"Creo que el aniversario hace que este partido [contra Croacia] sea el partido de Diogo Jota".

"Diogo siempre estará con nosotros".

BBC

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FUENTE: BBC