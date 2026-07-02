Cristiano Ronaldo se quebró al homenajear a Diogo Jota tras la clasificación de Portugal: su conmovedor gesto

A un año de su trágica muerte, el plantel de Portugal le rindió tributo a Diogo Jota en el Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo no pudo contener el llanto.

Después del agónico 2-1 ante Croacia, la alegría por el pase a octavos de final quedó completamente de lado por una de las escenas más emotivas que se vivió hasta el momento en el Mundial 2026. Con Cristiano Ronaldo como bandera, todo Portugal le rindió homenaje a Diogo Jota a un año de su trágica muerte.

Una vez consumada la sufrida clasificación, el plantel luso se juntó en el campo de juego y posó con la camiseta N°21, aquel dorsal que usaba el delantero, fallecido el 3 de julio de 2025 en un accidente de tránsito, tanto en la selección como en el Liverpool.

El gesto de Ronaldo en el aniversario de la muerte de Diogo Jota, tras la clasificación de Portugal El momento más conmovedor lo protagonizó el propio Ronaldo, quien tomó la posta como capitán del equipo y la sostuvo frente a las cámaras durante la tradicional foto conjunta. Luego, CR7 tuvo otro gesto que refleja todavía más su grandeza: se puso la remeta de Jota y apuntó con su dedo directo al cielo para dedicarle el triunfo.

Cristiano Ronaldo no pudo contener las lágrimas al homenajear a Diogo Jota. Video: DSports En ese preciso momento, el legendario delantero portugués no pudo contener la emoción y terminó el homenaje con lágrimas en los ojos. La imagen, claro, tardó cuestión de minutos en viralizarse y recorrer todo el planeta.