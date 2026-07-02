Y un día llegó, Cristiano: del empate anulado al primer gol de Ronaldo en un mata-mata mundialista

En cuestión de unos pocos minutos, Cristiano Ronaldo pasó de lamentarse por un golazo no convalidado a festejar su primer tanto en playoffs de un Mundial.

Pese a ser el máximo artillero de la historia, Cristiano Ronaldo tenía un gran peso sobre sus espaldas, que era marcar un gol en un mata-mata de una Copa del Mundo. En este Mundial 2026 se había convertido en el primer jugador en anotar en seis ediciones diferentes, pero hasta ahora todos sus tantos habían sido en fase de grupos.

Pero esa increíble racha se cortó este jueves 2 de julio, en el partido de dieciseisavos de final entre Portugal y Croacia. Parecía que lo conseguía a los 60 minutos, con un espectacular golazo que terminó siendo anulado. Pero unos instantes más tarde tendría su tan esperada revancha y lograría anotar el único tanto que le faltaba en su carrera.

El golazo anulado a Cristiano Ronaldo ante Croacia DSports Antes de celebrar le tocó sufrir. Es que a los 15' del segundo tiempo, tras bajar con mucha calidad un centro en el área, definió de gran manera ante la salida del arquero y anotaba el que era el empate parcial para los lusos. Sin embargo, la alegría le duró poco, ya que no terminaría siendo convalidado.

El juez de línea levantó la bandera, acusando un offside. Al revisarla en el VAR, quedó en evidencia que el Bicho tenía un hombro adelantado. Tras la anulación, el 7 se agarró la cabeza, no pudiendo creer la situación. Pero rápidamente le tocaría volver a sonreír.

El primer gol de Cristiano Ronaldo en un mata-mata mundialista Cristiano Ronaldo, de penal, firmó el 1-1 de Portugal ante Croacia. Video: DSports Unos minutos después, Croacia cometió una imprudente falta en el área al defender un córner, jugada que también debió ser revisada en los monitores. Finalmente, la pena máxima fue sancionada. Y el ejecutante no podía ser otro que Cristiano, un experto desde los doce pasos y que en esta oportunidad tampoco falló.