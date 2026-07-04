Fuerte mejora en el mercado de oficinas: la ocupación creció 265% en el segundo trimestre

El mercado de oficinas clase A de la Ciudad de Buenos Aires registró una marcada aceleración durante el segundo trimestre de 2026. La superficie neta ocupada alcanzó los 14.584 m2, con un crecimiento del 264,7% respecto del primer trimestre.

El informe Market Beat Oficinas Clase A elaborado por Cushman & Wakefield señaló que la absorción neta pasó de 3.999 m2 entre enero y marzo a 14.584 m2 entre abril y junio. De esta manera, el saldo positivo acumulado durante el primer semestre llegó a 18.583 m2.

El informe destaca que durante el trimestre no ingresaron nuevos desarrollos al mercado, por lo que el inventario de oficinas premium permaneció sin cambios. En ese contexto, el área periférica (Non CBD) concentró la mayor parte de la demanda, con 10.716 m2 ocupados, mientras que el área céntrica (CBD) sumó 3.866 m2.

Dentro del segmento Non CBD, el corredor de Libertador CABA lideró la absorción con 7.751 m2 netos, seguido por el Distrito Tecnológico, que incorporó 2.695 m2 durante el período.

"El crecimiento de la superficie ocupada muestra que las empresas continúan tomando decisiones sobre sus espacios de trabajo. La demanda se mantiene activa, aunque se concentra especialmente en edificios que responden a requerimientos cada vez más específicos en términos de calidad, ubicación y superficie", afirmó Martín Potito, director de Brokerage y Research de Cushman & Wakefield Argentina y Uruguay.

Vacancia estable y alquileres firmes

Pese al fuerte incremento de la demanda, la tasa de vacancia prácticamente no registró cambios y cerró el trimestre en 17,1%. Sin embargo, el comportamiento fue dispar según el submercado. Libertador CABA redujo su nivel de vacancia en 4,9 puntos porcentuales, mientras que el corredor Retiro-Plaza San Martín registró una disminución de 2,4 puntos.

El estudio señala que esta evolución responde a realidades diferentes dentro del mercado. Mientras algunos corredores presentan una disponibilidad cada vez más limitada de oficinas de alta calidad, otros todavía concentran superficies incorporadas en los últimos años que continúan buscando ocupantes.

Los valores pedidos de alquiler también mostraron estabilidad durante el segundo trimestre. El promedio del mercado permaneció en US$ 23,2 por m2 mensual. Palermo volvió a ubicarse como el submercado con los alquileres más elevados, con un promedio de US$ 28,1 por m2 al mes, seguido por Libertador CABA, con USD 27,7 por m2.

"La estabilidad del promedio no implica un comportamiento uniforme. Cada corredor evoluciona de manera diferente según la calidad, la ubicación y la disponibilidad de su oferta", explicó Potito.

El informe sostiene que las empresas continúan priorizando oficinas premium capaces de responder a nuevos estándares de funcionamiento, tanto por sus prestaciones como por su ubicación y capacidad para concentrar operaciones en un mismo edificio. Como consecuencia, la disponibilidad de este tipo de inmuebles comenzó a reducirse en varios de los corredores con mayor demanda.

Las perspectivas para los próximos meses estarán condicionadas por la limitada incorporación de nuevos proyectos. Actualmente existen 112.399 metros cuadrados en construcción y otros 46.558 metros cuadrados en etapa de proyecto, aunque su ingreso al mercado será gradual.

Mientras tanto, el protagonismo continuará concentrándose en el stock existente, especialmente en aquellos edificios que reúnen las características más buscadas por las empresas.

"El segmento de oficinas clase A continúa mostrando señales positivas, con una demanda sostenida, niveles de vacancia estables pero con tendencia a la baja en el futuro y precios que se mantienen firmes. En un contexto sin incorporación de nueva oferta, los edificios existentes ganan protagonismo dado que pueden absorber las necesidades inmediatas del mercado", sostuvo Mercedes Pagliettini, broker senior de Cushman & Wakefield Argentina.