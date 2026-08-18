Vaca Muerta y la agroindustria: qué tienen en común y por qué el Gobierno pone el carro delante del caballo

Con bastante “ayuda” oficial, finalmente Vaca Muerta se puso en marcha generando fuerte impulso a la producción de gas natural y petróleo, aunque provocando también varios desastres (muchos de ellos evitables) desde sociales, hasta urbanos, seguramente ambientales, y hasta de mero sentido común.

Por ejemplo, mucho después de comenzar las operaciones se dieron cuenta que la arena local no sirve (es irregular y con impurezas), que se deben proveer de arena entrerriana (de mejor calidad), con mucho más costos de fletes y, además, destrozando las ya intransitables rutas con semejantes cargas.

Pero no fue lo único “no” considerado. De hecho, los legisladores de varias provincias, que el año pasado rechazaron una serie de DNUs (que seguramente eran perfectibles, en algún punto), parecen no haberse percatado que uno de ellos era el que “habilitaba” a las provincias a tomar cargas (y descargas) en puertos propios, lo que ahora es imposible, al menos, hasta que se apruebe una ley al respecto, lo que tampoco se sabe cuándo puede ocurrir.

Si se hubiera aprobado entonces, Entre Ríos podría abaratar sensiblemente sus fletes (no solo de arena, sino también de madera, frutas, etc.), y sin destrozar más rutas.

Pero parece que “no lo vieron". Y como éste, hay miles de casos más.

Carro delante del caballo

Específicamente, para la agroindustria se pueden mencionar al menos media docena, donde el “caballo fue puesto detrás del carro” por el Gobierno, o “primero rompo y después arreglo (si puedo)".

Uno de los casos más rimbombantes fue el del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que tras dos años de “transformación”, escandalosa y mediática, solo se le sacó la “autarquía”, se consiguió el retiro voluntario de unos 1.000 empleados (15% de la planta), y vender la sede de Cerviño, en Palermo. Pero los fondos de la operación, que iban a volver al Instituto para investigación y extensión, parece que no llegaron todavía.

Con el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, pasó algo similar. Su disolución se decidió a principios de 2025, pese a ser un organismo superavitario, y luego de idas y vueltas, el asunto se aquietó.

Lo más llamativo, en este caso, es que no se haya priorizado la Ley de Semillas, que está pendiente hace 20 años, ya le costó al país el retiro de varias empresas por la falta de protección a sus obtenciones; millones de dólares de pérdida de producción por los materiales más antiguos que se usan en el país, y es fuertemente reclamada desde Estados Unidos y la Unión Europea en el paquete total de propiedad privada (intelectual, semillas, etc.) que Argentina todavía tiene pendiente.

Más elemental todavía es el incentivo a la mayor producción del campo mientras, no solo no hay rutas nuevas, sino que las anteriores están cada vez más deterioradas e intransitables (alrededor de 70%), con lo cual es más difícil -y caro- sacar la producción, hasta el punto de que en algunos lugares directamente es antieconómico hacerlo.

En este caso, además, existe un fondo específico para estas obras, en el Sistema Vial Integrado, que también recientemente generó gran revuelo debido a que los fondos (por un billón de pesos) estarían “bloqueados” por el Ministerio de Economía, para respaldar el superávit. Los fondos salen del Impuesto a los Combustibles, que se sigue cobrando.

Plan Maestro del Salado

Pero si de ejemplos se trata, tal vez uno tan antiguo como recurrente y que, es muy probable que vuelva a ser noticia en poco tiempo más, es la inconclusa obra del Salado, más conocida como Plan Maestro, con más de 25 años desde su inicio, y con un Fondo Hídrico (sub aprovechado) para concretarlo.

Con unos 500 km de extensión, e impacto sobre 17 millones de hectáreas en pleno norte y noroeste bonaerense, la obra podrá regular tanto las inundaciones como buena parte de las sequías de toda la región.

Sin embargo, está inconclusa. Restan 33,5 km, en cercanía de Ernestina y ruta 205, y corresponden a la Nación que, con la inundación del año pasado en aquella zona, se comprometió a completarla, lo que no ocurrió aún.

No hay que ser agorero para prever lo que puede ocurrir ahora si se confirman los pronósticos de El Niño (lluvias y crecidas en la Cuenca del Paraná) para los próximos meses, y el principal canal de desagüe está “cortado” en el medio.…

Ante el desastre social, productivo, económico que se generaría, en especial, “aguas arriba”, es inexplicable la inacción, de los que deben hacer y de los que deben reclamar.

Casi tan difícil de justificar como la vocación de abrir nuevos frentes antes de completar los previos; la falta de sentido común para priorizar la obras por impacto, o la insistencia en poner “el caballo detrás del carro", una vez tras otra…