Exportaciones: récord de embarques de la agroindustria en el primer semestre

Argentina alcanzó un récord histórico de exportaciones agroindustriales durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio se embarcaron 52,8 millones de toneladas de granos, subproductos y aceites desde los puertos del país, un volumen que superó en 9% al registrado en igual período de 2025 y quedó 20% por encima del promedio de los últimos cinco años.

El informe, elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario ( BCR ) con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca ( SAGyP ) y de la agencia marítima Nabsa SA, señala que el volumen exportado superó en 2,4 millones de toneladas el anterior récord para un primer semestre, alcanzado en 2022.

Las estadísticas incluyen tanto productos de origen argentino como mercadería procedente de Bolivia, Paraguay y Uruguay embarcada desde terminales portuarias del país .

El principal motor del récord exportador fue el aumento de los embarques de granos , que totalizaron 35,8 millones de toneladas entre enero y junio. La cifra representó un incremento interanual del 19% y un crecimiento del 34% respecto del promedio del último quinquenio, convirtiéndose en el mayor volumen de la serie histórica para un primer semestre.

El trigo explicó la mayor parte de esa expansión. Los embarques del cereal alcanzaron casi 10 millones de toneladas, un 46% más que un año atrás, lo que implicó 3,1 millones de toneladas adicionales. El volumen también quedó 65% por encima del promedio de los últimos cinco años.

El maíz mantuvo su liderazgo como principal producto exportado en volumen, con 19,1 millones de toneladas embarcadas. Los despachos crecieron 7% frente al primer semestre de 2025 y superaron en 19% el promedio del último lustro.

En cuanto al girasol, los embarques superaron el millón de toneladas, frente a las 87.800 toneladas registradas durante el mismo período del año pasado. El incremento multiplicó por más de once el volumen exportado en términos interanuales y por más de veintidós el promedio de los últimos cinco años.

La cebada también mostró una evolución positiva, con embarques de 2,7 millones de toneladas y un crecimiento de 13%, mientras que la soja alcanzó 2,3 millones de toneladas, con una mejora de 4%. El único cultivo que registró una baja fue el sorgo, cuyos despachos descendieron 3% hasta 633.700 toneladas.

A diferencia de los granos, los subproductos agroindustriales mostraron una contracción. Entre enero y junio se embarcaron 13,3 millones de toneladas, un 10% menos que en igual período de 2025 y 5% por debajo del promedio de los últimos cinco años.

Rosario se consolida como centro exportador

El complejo portuario del Gran Rosario volvió a consolidarse como el principal centro exportador del país. Durante el primer semestre despachó 39,5 millones de toneladas, equivalentes al 75% de todos los embarques agroindustriales realizados desde Argentina. La región incrementó su actividad cerca de 7% respecto de 2025 y mantuvo un claro liderazgo gracias a la elevada capacidad instalada para el procesamiento de oleaginosas. Desde sus terminales salió el 95% de los subproductos agroindustriales exportados y el 93% de los aceites vegetales, además del 65% de los granos.

Dentro del complejo Up River, las terminales de San Lorenzo embarcaron 29,6 millones de toneladas y concentraron el 56% de los despachos nacionales, mientras que los puertos ubicados en Rosario sumaron 9,9 millones de toneladas, equivalentes al 19% del total.

Fuera del polo santafesino, Bahía Blanca registró el mayor crecimiento relativo, con embarques por 7,4 millones de toneladas, un 34% más que un año antes, y representó el 14% del total nacional. Los puertos de Necochea-Quequén despacharon 3,8 millones de toneladas, mientras que Ramallo, Zárate, San Pedro y Villa Constitución concentraron conjuntamente el 4% restante.

Asia es el principal destino

Los productos agroindustriales argentinos llegaron a 82 países durante los primeros seis meses del año. Asia volvió a posicionarse como el principal mercado de destino al concentrar el 56% de los embarques, equivalentes a 29,5 millones de toneladas.

América y África recibieron alrededor del 17% cada una, mientras que Europa concentró aproximadamente el 10% del total exportado. Oceanía representó menos del 1%.

Vietnam se mantuvo como el principal comprador de productos agroindustriales argentinos, con importaciones por 7,6 millones de toneladas, un crecimiento del 41% respecto del año anterior y del 70% frente al promedio de los últimos cinco años.

China ocupó el segundo lugar, con 4,3 millones de toneladas y un incremento interanual de 40%, mientras que Arabia Saudita se ubicó tercera con 3,9 millones de toneladas, un volumen 13% superior al de 2025.

Vietnam también lideró las compras de granos y subproductos argentinos. En aceites vegetales, el principal destino volvió a ser India, que adquirió más de 2 millones de toneladas, equivalentes al 54% de todas las exportaciones de aceites realizadas por Argentina durante el semestre.