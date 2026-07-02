RIGI: planean expandir la exploración de Gualcamayo con una nueva inversión

El holding Aisa Group analiza presentar un nuevo proyecto RIGI para ampliar la exploración de Gualcamayo, en la provincia de San Juan.

Minas Argentinas, empresa integrante del holding Aisa Group, analiza la presentación de un nuevo proyecto minero para presentar por intermedio del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el fin de ampliar la exploración del distrito Gualcamayo, ubicado en la provincia de San Juan.

La nueva iniciativa, denominada Programa G50, complementa el RIGI ya aprobado para el Proyecto Carbonatos Profundos (DCP), que ya prevé una inversión de USD 665M y exportaciones estimadas en USD 26.500M entre 2030 y 2055.

Tras una reunión llevada a cabo en España, en la cual estuvo presente el presidente Javier Milei, Desde la empresa anunciaron la posibilidad de presentar este segundo RIGI luego de haber realizado una primera inversión aprobada en enero de 2026 para reimpulsar la mina sanjuanina por intermedio del desarrollo Carbonatos Profundos.

Aisa Group planea presentar un nuevo RIGI para continuar desarrollando la zona de Gualcamayo. Oficina del Presidente - X. La inversión luego del primer RIGI El primer RIGI, aprobado en enero de 2026, contempla el desarrollo de Carbonatos Profundos, un cuerpo mineralizado ubicado debajo de las antiguas zonas productivas de Gualcamayo, junto con la construcción, puesta en marcha y operación de la planta de tratamiento asociada.

La operación cuenta actualmente con 7,1 millones de onzas de oro en recursos y 4,9 millones de onzas de oro en reservas, certificados bajo NI 43-101 y Código JORC, y constituye el eje central del nuevo ciclo de Minas Argentinas.