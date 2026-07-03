La industria sufre un combo letal entre la falta de gas y los altos precios del GNL

La falta de infraestructura llevó a una falta de gas en algunos surtidores y en parte de la industria en medio de la ola polar y pese a la producción récord de Vaca Muerta . A su vez, las distribuidoras tienen que garantizar la "demanda prioritaria", es decir, que no haya faltante en los hogares del país.

El invierno volvió a desnudar una de las grandes paradojas de la política energética argentina, mientras hay producción récord de Vaca Muerta, las fábricas empiezan a sentir la falta de gas. "Cada invierno vemos esta película, no es nada nuevo. Sabemos que, hasta que no se completen las obras de infraestructura la ampliación de la red de gasoductos, en el pico invernal, donde los hogares triplican sus consumos, hay falta de capacidad de evacuación del gas de Vaca Muerta. Entonces, se tiene que completar esa oferta con el gas que viene por barco, el gas licuado GNL", señaló a el Destape Juan José Carbajales, ex subsecretario de Hidrocarburos y director de la consultora Paspartú, especializada en energía.

El Gobierno demoró en completar la ampliación del Gasoducto Perito Moreno lo que obliga otra vez a importar Gas Natural Licuado ( GNL ) justo cuando la guerra en Medio Oriente disparó los precios internacionales. Esta situación expone las limitaciones de la infraestructura para transportar el gas de Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo.

"La capacidad total de transporte del conjunto de gasoductos alcanza los 137 Mm3/d frente a una demanda promedio de 128 Mm3/d. A pesar de las ampliaciones previstas al sistema de transporte, los picos de demanda de invierno deberán ser cubiertos con importación de GNL", apuntaron desde Paspartú en un informe.

"El consumo está muy lejos de Vaca Muerta y los números no cierran para hacer infraestructura por 10 días de consumo pico. El año que viene la empresa TGS va a inaugurar un proyecto de iniciativa privada que va a incrementar el transporte de gas natural en 14 millones de metros cúbicos", señaló a Radio Mitre Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería.

Según datos de Enargas, la demanda de gas se ubicó el miércoles en 160,4 metros cúbicos totales y el jueves en 165,8 millones m3 totales, con un consumo de hogares cercano a los 92,1 millones de metros cúbicos ayer. Ese salto del consumo residencial explica la necesidad de reasignar gas hacia los usuarios prioritarios durante los días más fríos. La industria consumió unos 27 millones de m3, cuando normalmente demanda unos 35 millones de m3 diarios.

En algunas estaciones de servicio se vio el faltante de GNC. La consecuencia también comenzó a sentirse en las industrias que reducen producción y afrontan costos altos para seguir operando. Según advierten desde la Unión Industrial Argentina (UIA), al menos una de cada dos empresas evalúa disminuir su actividad durante este mes porque no puede absorber el fuerte aumento del costo del gas. Desde la UIA de Salta afirmaron que las fábricas de la provincia enfrentarán una reducción cercana al 35% en la capacidad firme de gas asignada.

A eso se sumó el retraso en el proceso de contratación del GNL. El Gobierno lanzó una licitación para que empresas privadas gestionaran la compra del combustible, pero finalmente desistió de ese procedimiento. El país suele importar GNL en el invierno para cubrir el bache faltante en el invierno. La cuestión ahora es el la suba del precio internacional.

"El problema es la industria, o van a tener un a ventana de corte o van a tener que pagar precios altos. Esto es por un mes y medio o dos meses. O frenan el procesos productivo o pasan a otros combustibles", señaló Carbajales.

"Los cortes no son distintos en el norte del país que en el resto de la Argentina. Hay industrias que no tienen cortes porque eligieron comprar el GNL", agregó Daniel González.

El gas en los hogares

En el medio, el Gobierno salió a llevar tranquilidad a los usuarios residenciales, que son demanda prioritaria y aseguró que no habrá faltante para este segmento.

"La demanda prioritaria de todo el país está perfectamente satisfecha. Hoy hay producción y transporte suficientes para satisfacer toda la demanda prioritaria del país", sostuvo el secretario de Coordinación de Energía y Minería.

Aumento de la tarifa de gas en los hogares

Según comunicaron desde la cartera de Energía, los aumentos en las tarifas del gas a nivel nacional son de un 3,01% para julio.