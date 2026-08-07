TanGo Energy se prepara para comenzar su exploración en la Vaca Muerta mendocina
La compañía cedió determinados derechos sobre los recursos no convencionales en Payún Oeste y comenzará con su plan de exploración en Vaca Muerta norte.
La exploración de la Vaca Muerta mendocina avanza y la compañía operadora TanGo Energy aprobó en las últimas horas las medidas necesarias para comenzar con las actividades exploratorias no convencionales en Payún Oeste, Malargüe.
La compañía aprobó hoy la cesión de determinados derechos sobre los recursos no convencionales del área a Unconventional Resources S.A. (URSA), mientras que continuará desempeñando el rol de operador en el área.
Con esta alianza, la empresa exploradora da un paso fundamental para iniciar las actividades de exploración en la Vaca Muerta mendocina, en la zona de Payún Oeste.
Cómo funciona el acuerdo para explorar la Vaca Muerta de Mendoza
Bajo este esquema, las actividades no convencionales serán financiadas en su totalidad por URSA sin requerir desembolsos directos ni endeudamiento por parte de TanGo Energy.
A su vez, TanGo Energy conservará la totalidad de los derechos sobre el desarrollo convencional del área, manteniendo participación económica en el proyecto no convencional.
Según la empresa, la concesión en el área se sostiene hasta 2044 y hay 13 pozos perforados previamente por otras empresas operadoras. Según especifican, el área presenta potencial tanto en hidrocarburos convencionales como en la exploración no convencional. En total, la zona abarca 179 km2.