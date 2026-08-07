TanGo Energy se prepara para comenzar su exploración en la Vaca Muerta mendocina

La compañía cedió determinados derechos sobre los recursos no convencionales en Payún Oeste y comenzará con su plan de exploración en Vaca Muerta norte.

TanGo se prepara para iniciar actividades exploratorias no convencionales en Payún Oeste, parte de la Vaca Muerta mendocina

La exploración de la Vaca Muerta mendocina avanza y la compañía operadora TanGo Energy aprobó en las últimas horas las medidas necesarias para comenzar con las actividades exploratorias no convencionales en Payún Oeste, Malargüe.

La compañía aprobó hoy la cesión de determinados derechos sobre los recursos no convencionales del área a Unconventional Resources S.A. (URSA), mientras que continuará desempeñando el rol de operador en el área.

Con esta alianza, la empresa exploradora da un paso fundamental para iniciar las actividades de exploración en la Vaca Muerta mendocina, en la zona de Payún Oeste.

La compañía se prepara para comenzar la exploración de la Vaca Muerta mendocina. TanGo Energy. Cómo funciona el acuerdo para explorar la Vaca Muerta de Mendoza Bajo este esquema, las actividades no convencionales serán financiadas en su totalidad por URSA sin requerir desembolsos directos ni endeudamiento por parte de TanGo Energy.

A su vez, TanGo Energy conservará la totalidad de los derechos sobre el desarrollo convencional del área, manteniendo participación económica en el proyecto no convencional.