Cuánto cuesta comer locro este 9 de Julio en Buenos Aires: precios de bodegones y restaurantes

Cada 9 de Julio , las mesas argentinas recuperan los sabores más tradicionales de la cocina criolla. Locro, empanadas, pastelitos y postres con batata o membrillo vuelven a ocupar el centro de la escena en restaurantes y bodegones de la Ciudad de Buenos Aires, que preparan propuestas especiales para celebrar el Día de la Independencia.

Sin embargo, detrás de la tradición también aparece una realidad que atraviesa al sector gastronómico: el consumo cambió. En el tradicional Bodegón El Molino , ubicado en el barrio porteño de San Cristóbal, aseguran que el locro continúa siendo el plato más buscado, aunque las compras son más acotadas que en años anteriores.

“Antes, la gente antes compraba el locro, el postre y la bebida; ahora se lleva solo el locro”, aseguró Mariano Fernández, uno de los empleados del histórico restaurante, a MDZ . Pese a las dificultades económicas, el plato patrio mantiene su vigencia en la mesa de los argentinos en estas fechas.

"El locro siempre se vende, más en esta fecha. Es un plato accesible, pero no se vende lo que se vendía otros años por la situación del país", señaló.

A diferencia de otros comercios que ajustaron sus valores, en El Molino decidieron conservar el mismo precio que el 25 de Mayo, aun cuando aumentaron los costos de la carne y otros insumos. La porción de locro cuesta $15.000 y, según explican, alcanza para compartir entre dos personas. Desde temprano comenzaron a recibir pedidos para retirar, una modalidad que volvió a imponerse en estas fechas patrias.

Los precios del locro en El Molino, un bodegón del barrio porteño de San Cristóbal. Agustina Castro/MDZ

Además del locro, el bodegón ofrece empanadas fritas y al horno de carne cortada a cuchillo por $3.000 cada una, además de pastelitos de batata y membrillo a $2.500, con promociones para quienes combinan distintos productos.

Lo cierto es que los precios varían según el restaurante elegido y el barrio en el que está ubicado. En Jamón Jamón, histórica fiambrería del mismo barrio, la porción de locro (para una persona) ronda los $14.500, mientras que las empanadas cuestan $2.500 cada una.

En Jamón Jamón, el locro criollo tiene un precio de $14.200. Agustina Castro/MDZ

En La Morena, la tradicional peña de Recoleta, el locro tiene un precio de $24.000 por porción.

Por su parte, Condarco, en Chacarita, preparó un menú especial para la fecha con locro elaborado con chorizo colorado, panceta y distintas carnes por $18.000. La propuesta se completa con empanadas fritas caseras (dos unidades por $12.000) y choripanes a la parrilla por $12.000, además de vinos de pequeños productores y vermú servido en sifón.

En tanto, los churros tienen un valor cercano a $1.100 y los pastelitos se consiguen por alrededor de $3.000.

Una tradición que resiste

Más allá de las diferencias de precios y de las estrategias comerciales, los gastronómicos coinciden en un punto: el locro sigue siendo el gran protagonista de cada fecha patria.

Lo que cambió, explican, es la forma de consumir. Si antes muchos clientes aprovechaban la ocasión para completar el almuerzo con bebidas, postres o promociones familiares, hoy la prioridad pasa por llevar el plato principal y cuidar el gasto.