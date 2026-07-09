Frente a Javier Milei el arzobispo denunció la corrupción y usó una frase de Lionel Messi para pedir la unión nacional

Jorge García Cuerva alertó sobre la intolerancia y "caminos sin salida" que hunden a la sociedad ante la mirada de Javier Milei

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, lanzó la primera y más severa advertencia de su homilía durante el Te Deum por el 9 de Julio, apuntando de forma directa contra las divisiones que fracturan a la sociedad y los discursos de confrontación permanente. Frente al presidente de la Nación, Javier Milei, y la totalidad de sus ministros en la Catedral Metropolitana, el líder religioso trazó un diagnóstico crudo del presente civil del país, definiendo la hostilidad política como un callejón ciego que solo beneficia a sectores espurios.

Con un tono firme pero institucional, García Cuerva aclaró que este llamado a la reflexión no se encuentra anclado a ningún gobierno de turno en particular, sino que responde a una deudas éticas estructurales que la dirigencia mantiene con el pueblo argentino.

Intolerancia, discriminación y descalificación del que piensa distinto

El eje inicial del mensaje eclesiástico se concentró en desarmar las lógicas de la polarización que, según la Iglesia, impiden cualquier tipo de desarrollo colectivo. El arzobispo advirtió sobre los riesgos éticos y sociales de naturalizar el odio político y la anulación del adversario.

“A veces como sociedad argentina también recorremos caminos peligrosos, nos meten en caminos sin salidas, el camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el sendero de la discriminación”, sentenció García Cuerva desde el púlpito.

Para el Episcopado, estas dinámicas de confrontación constante actúan como trampas culturales que inmovilizan a la ciudadanía y degradan la convivencia democrática.