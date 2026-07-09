Frente a Javier Milei el arzobispo denunció la corrupción y usó una frase de Lionel Messi para pedir la unión nacional
El presidente de la Nación lidera la tradicional ceremonia religiosa por el Día de la Independencia en la Ciudad de Buenos Aires.
El presidente de la Nación lidera la tradicional ceremonia religiosa por el Día de la Independencia en la Ciudad de Buenos Aires.
El presidente de la Nación, Javier Milei, encabeza este jueves el tradicional Tedeum por el 9 de Julio en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Tras haber protagonizado una fuerte postal política junto a 13 gobernadores provinciales en las últimas horas, el jefe de Estado regresa a la Casa Rosada para liderar los actos oficiales en conmemoración del Día de la Independencia de la República Argentina.
El presidente de la Nación, Javier Milei, regresó a la Casa Rosada e ingresó de inmediato al histórico despacho de Balcarce 50 tras finalizar la intensa ceremonia del Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Minutos después de haber escuchado las severas advertencias sociales lanzadas por el arzobispo Jorge García Cuerva, el jefe de Estado, acompañado por todo su Gabinete de ministros, decidió romper el protocolo formal de las celebraciones patrias y salió al balcón de la Casa Rosada para tomar contacto directo con la militancia y los ciudadanos congregados en la Plaza de Mayo.
Este gesto político, cargado de simbolismo institucional, se produce en una jornada de alta densidad interna para el oficialismo y funciona como una demostración de centralidad ejecutiva en pleno 9 de Julio.
Javier Milei cara a cara con Donald Trump.
El gobierno de los Estados Unidos, conducido por el presidente Donald Trump, envió este jueves 9 de julio un fuerte mensaje de respaldo político hacia la República Argentina en conmemoración del 210º aniversario de la Declaración de la Independencia. A través de un documento oficial emitido por la Casa Blanca, la administración norteamericana no solo cumplió con los saludos protocolares tradicionales de la fecha patria, sino que aprovechó la oportunidad para catalogar al país como un aliado de máxima relevancia geopolítica en la región.
Luego de participar en el Te Deum por el 9 de julio en la Catedral Metropolitana, el presidente Javier Milei regresó a Casa Rosada y encabeza una reunión de gabinete. Se trata del primer encuentro tras la salida de Manuel Adorni del cargo de jefe de Gabinete y la primera de Diego Santilli como sucesor.
De acuerdo a lo adelantado por fuentes oficiales, "el temario principal es conocer los primeros puntos del ante proyecto de ley de reforma del Banco Central que está trabajando el Ejecutivo". Al respecto de esta iniciativa, el mandatario dijo que al término del partido de la Selección ante Egipto mantuvo una cumbre clave en la Quinta de Olivos con el equipo económico.
La sorpresiva mención al capitán de la Selección nacional funcionó como el broche de oro de un mensaje que combinó severas críticas a la intolerancia con un llamado desesperado a la cohesión nacional frente a la crisis.
Para conectar el sentimiento patrio del Día de la Independencia con un ejemplo contemporáneo de esfuerzo y éxito colectivo, García Cuerva recuperó las declaraciones que Lionel Messi dejó marcadas a fuego en el corazón de la sociedad tras la consagración en el Mundial de Qatar.
“Hagamos realidad el mensaje que Messi nos dijo: 'Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. Estamos luchando por el mismo sueño que también es de todos los argentinos'”, exclamó el arzobispo desde el púlpito.
Al traer las palabras de Messi al principal templo católico del país, la Iglesia buscó trazar un paralelismo ético: la reconstrucción de la Argentina requiere el mismo espíritu de equipo, humildad y esfuerzo compartido que llevó a la Selección a la cima del mundo.
Para desarmar la tendencia al aislamiento que suele afectar a los gobiernos, el arzobispo recurrió a la marcha patriótica fundamental del país, destacando la primera palabra de su letra oficial como un mandato ético ineludible.
El jefe de la Iglesia porteña desglosó el valor de la escucha a través de tres ejes conceptuales:
Apertura a lo real: Recordó que el Himno Nacional invita explícitamente con la palabra "Oíd", señalando que escuchar es la actitud básica de quien quiere pensar con apertura y dejarse interpelar por los hechos cotidianos.
Superación de burbujas políticas: Exigió mantener una atención activa hacia la realidad que corre "más allá de nuestros pequeños mundos", en una clara alusión a los despachos oficiales y las disputas de poder.
Atención a la emergencia social: Sentenció que el aprendizaje y la enseñanza nacen de la recepción del entorno, concluyendo que la principal obligación de la hora es "escuchar a aquellos que piden ayuda".
El arzobispo porteño pidió madurez a la sociedad y, fundamentalmente, a la dirigencia política que hoy conduce los destinos del Estado. En este sentido, reclamó frenar el hábito de deslindar responsabilidades en administraciones pasadas para comenzar a evaluar las acciones del presente.
“La Patria nos pide hoy un gran examen de conciencia colectiva. No miremos al costado buscando culpables eternos; preguntémonos si estoy actuando o no como los que han pasado”, interpeló con dureza García Cuerva desde el púlpito.
Esta definición resonó con fuerza en las primeras filas del templo, donde el gabinete coordinado por Diego Santilli sigue el minuto a minuto de un discurso que busca auditar la sensibilidad social del programa de reformas oficial.
El tramo más tenso de esta primera crítica se produjo cuando el jefe de la Iglesia porteña denunció el uso político de la grieta como una pantalla para cometer delitos y perpetuar privilegios económicos, una declaración que resonó fuertemente en las primeras filas ocupadas por el gabinete que conduce Diego Santilli.
El arzobispo identificó de manera explícita las consecuencias materiales de las divisiones infundadas:
Manipulación social: Advirtió que existen actores que deliberadamente "se aprovechan para dividirnos".
Enriquecimiento ilícito: Denunció que estos sectores operan "escondidos en cuevas de corrupción".
Impacto en la vulnerabilidad: Sentenció que esta degradación moral tiene como resultado directo el hecho de "hacer que los pobres sean más pobres y ellos más ricos".
El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, lanzó la primera y más severa advertencia de su homilía durante el Te Deum por el 9 de Julio, apuntando de forma directa contra las divisiones que fracturan a la sociedad y los discursos de confrontación permanente. Frente al presidente de la Nación, Javier Milei, y la totalidad de sus ministros en la Catedral Metropolitana, el líder religioso trazó un diagnóstico crudo del presente civil del país, definiendo la hostilidad política como un callejón ciego que solo beneficia a sectores espurios.
Con un tono firme pero institucional, García Cuerva aclaró que este llamado a la reflexión no se encuentra anclado a ningún gobierno de turno en particular, sino que responde a una deudas éticas estructurales que la dirigencia mantiene con el pueblo argentino.
El eje inicial del mensaje eclesiástico se concentró en desarmar las lógicas de la polarización que, según la Iglesia, impiden cualquier tipo de desarrollo colectivo. El arzobispo advirtió sobre los riesgos éticos y sociales de naturalizar el odio político y la anulación del adversario.
“A veces como sociedad argentina también recorremos caminos peligrosos, nos meten en caminos sin salidas, el camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el sendero de la discriminación”, sentenció García Cuerva desde el púlpito.
Para el Episcopado, estas dinámicas de confrontación constante actúan como trampas culturales que inmovilizan a la ciudadanía y degradan la convivencia democrática.
El presidente de la Nación, Javier Milei, ya se encuentra en el interior de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, donde escucha con máxima atención la homilía de monseñor Jorge García Cuerva en el marco del Te Deum oficial por el 9 de Julio. Acompañado por todo su Gabinete de ministros y en el debut institucional de Diego Santilli como jefe de Gabinete, el mandatario nacional se enfrenta cara a cara al tradicional y crítico posicionamiento de la Iglesia Católica en este Día de la Independencia.
Fiel al estilo directo e interpelador que lo caracteriza, el arzobispo porteño estructuró un discurso de fuerte contenido social, centrado en el impacto de las políticas públicas sobre los sectores más desprotegidos y la necesidad urgente de deponer las disputas políticas estériles.
En una jornada cargada de gestos políticos cruzados por el Día de la Independencia, se terminó de consolidar un fuerte escenario de dualidad institucional dentro del oficialismo. En paralelo al inicio del tradicional Tedeum presidido por Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se mostró en San Miguel de Tucumán encabezando los actos conmemorativos locales junto al gobernador provincial, Osvaldo Jaldo.
La postal de Villarruel en el jardín de la República, a más de 1.200 kilómetros de la comitiva presidencial y rodeada de la militancia norteña, expone de manera gráfica el distanciamiento político que mantiene con la mesa chica de la Casa Rosada en medio de un clima de máxima tensión interna.
El presidente de la Nación, Javier Milei, minutos antes de las 11 de la mañana abandonó las instalaciones de la Casa Rosada y encabeza a pie la tradicional caminata hacia la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. El mandatario realiza el trayecto rodeado por la totalidad de los miembros de su Gabinete de ministros, en el marco de las celebraciones oficiales por el 9 de Julio, Día de la Independencia de la República Argentina.
Este acto litúrgico e institucional adquiere una fuerte relevancia política tras la reciente reconfiguración del Gobierno, marcando otra aparición pública masiva del renovado elenco ministerial en una fecha patria.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó de forma contundente el fuerte respaldo político que un numeroso grupo de mandatarios provinciales le brindó al jefe de Estado en San Miguel de Tucumán durante la vigilia del Día de la Independencia. A través de un mensaje institucional, el funcionario ponderó la imagen de unidad federal conseguida por el Poder Ejecutivo Nacional, afirmando que el encuentro escenificado en la Casa Histórica marca un punto de inflexión definitivo para el rumbo de la gestión.
Para los equipos técnicos de la Casa Rosada, el acompañamiento de las provincias resulta una pieza indispensable en la estrategia oficial para destrabar los proyectos legislativos en el Congreso y consolidar el programa económico de desregulación.
Adrián Ravier en su primera conferencia de prensa como vocero presidencial.
El portavoz oficial puso especial énfasis en que el entendimiento alcanzado con los líderes provinciales supera las lógicas partidarias y las disputas tradicionales de la política local, centrándose en objetivos macroeconómicos compartidos.
"Ayer, en Tucumán, quedó una imagen que trasciende las diferencias y pone en el centro una convicción: la Argentina necesita que Nación y provincias trabajen juntas para consolidar el camino hacia la libertad", remarcó Ravier.
En sintonía con la línea discursiva que sostiene la administración de La Libertad Avanza, el vocero presidencial fijó los parámetros bajo los cuales el Poder Ejecutivo entiende la relación con las distintas jurisdicciones del país:
Federalismo real: El funcionario sentenció que "el federalismo no se declama: se ejerce", marcando una clara distancia con las gestiones anteriores.
Pilares de gestión: Detalló que la nueva relación con el interior se construye estrictamente sobre las bases del diálogo, la responsabilidad institucional y el equilibrio fiscal.
Fin de la grieta: Hizo un llamamiento explícito a "dejar atrás las divisiones estériles" para permitir que cada economía regional despliegue su máximo potencial de desarrollo.
El presidente de la Nación, Javier Milei, consolidó un estratégico triunfo político al obtener una nueva fotografía de alto impacto institucional junto a un nutrido grupo de gobernadores en San Miguel de Tucumán. En el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia, el oficialismo nacional buscó escenificar un fuerte respaldo federal en un momento clave, donde la Casa Rosada necesita imperiosamente aceitar los engranajes legislativos en el Congreso de la Nación para avanzar con su nueva agenda de reformas estructurales.
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, nuevamente no formará parte de la comitiva presidencial en los actos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires. La titular del Senado decidió quedarse en San Miguel de Tucumán luego de participar en la vigilia patria celebrada en la Casa Histórica de Tucumán.
Desde el norte del país, Villarruel aprovechó la atención mediática para referirse de forma directa a su futuro político, rompiendo el molde oficialista al dejar abierta la posibilidad de una postulación presidencial para las próximas elecciones ejecutivas.
“Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo”, deslizó Villarruel, confirmando de manera elocuente sus intenciones de lanzarse a la presidencia en 2027.
El cronograma del Poder Ejecutivo comenzó a desplegarse desde temprano en la sede de Gobierno. Se prevé que la totalidad de los funcionarios nacionales se reúnan en Balcarce 50 alrededor de las 9 de la mañana, para luego realizar el trayecto hacia la plaza histórica minutos después de las 10.
Esta ceremonia religiosa marca un hito político hacia el interior del oficialismo, ya que representa el primer gran acto litúrgico e institucional con la nueva gestión de ministros. El foco de atención está puesto en la primera aparición oficial de Diego Santilli en su rol de jefe de Gabinete, tras asumir la coordinación de los ministerios nacionales.
La misa central está a cargo del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva. Existe una fuerte expectativa en el arco político por el tenor de la homilía, dado el complejo contexto socioeconómico que atraviesa el territorio argentino.
Históricamente, los discursos del arzobispo porteño en las fechas patrias mantienen ejes claros de interpelación civil:
Llamado a la unidad: Una fuerte prédica en contra de la polarización política y social que fragmenta al país.
Foco en la vulnerabilidad: Un persistente reclamo para atender de manera prioritaria la situación de los sectores más desprotegidos.
Sectores críticos: Una mención especial hacia la realidad económica que golpea a los jubilados y a las personas con discapacidad.
La actividad oficial, programada para dar inicio formal a las 10.30 de la mañana, repite una postal idéntica a la ceremonia religiosa del pasado 25 de Mayo, con el mandatario nacional caminando a pie rodeado de sus principales colaboradores.
Ya sin Adorni
9 de Julio
apoyo confirmado