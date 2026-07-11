¿Patea Messi? Scaloni reveló su tajante decisión sobre quién se hará cargo si hay un penal ante Suiza

La posibilidad de una definición desde los doce pasos siempre sobrevuela los partidos decisivos de un Mundial. En la previa del choque de cuartos de final frente a Suiza, Lionel Scaloni fue consultado por los dos penales que Lionel Messi falló en el torneo y dejó una respuesta contundente: si Argentina tiene uno a favor, el capitán seguirá teniendo la prioridad para ejecutarlo.

El rosarino erró un penal frente a Austria en la fase de grupos y otro en los octavos de final ante Egipto, encuentro en el que la Albiceleste protagonizó una remontada memorable para imponerse por 3-2 luego de estar dos goles abajo a falta de 11 minutos.

Pese a esas dos ejecuciones fallidas, Messi continúa siendo uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 . Con ocho goles, comparte el liderazgo de la tabla de máximos anotadores junto a Kylian Mbappé, aunque mantiene una estadística adversa desde el punto penal en las Copas del Mundo, con cuatro conversiones y cuatro fallos.

Consultado sobre si pensó en cambiar al encargado de ejecutar los penales, Scaloni fue terminante y ratificó toda su confianza en el capitán argentino: "Ni se me ocurre ir a decirle que no (tire el próximo penal), que haga lo que quiera. Nosotros tenemos gente que puede patear, pero va a patear él si quiere y si no, ya verá. Que haga lo que quiera dentro de la cancha".

El entrenador también explicó por qué considera que Messi atraviesa un gran momento futbolístico más allá de su edad y destacó el trabajo físico que realizó antes del torneo. "Leo corre casi siempre parecido en los partidos. No es que esté corriendo ni más ni menos. Lo que está haciendo es ser muchísimo más resolutivo y el equipo lo ayuda un montón. Hizo una preparación con su preparador físico y le ha dado resultados".

Luego añadió: "Es evidente que está dando todo lo que tiene (...) A mí no me sorprende. A lo mejor la gente que no lo conoce esperaba que con 39 años no esté a la altura pero mientras él quiera va a ser el mejor, mientras él tenga ganas va a ser el mejor".

Scaloni respondió si Messi será encargado de patear los penales ante Suiza

Suiza, el posible equipo y el cruce España-Francia

Scaloni también se refirió al rival de los cuartos de final y remarcó que espera un encuentro muy exigente. "No hay rival igual, ni fácil. Ya lo sabemos todos. Para mí Suiza es un muy buen equipo que compite con las mejores selecciones y siempre sale adelante. Puede ganar o perder pero siempre compite, tiene tradición en los Mundiales y jugadores de experiencia y físicamente fuertes".

Además, valoró la clasificación del conjunto europeo: "Será complicado. Ha eliminado a Colombia, que venía haciendo un trabajo enorme y pensábamos que podían llegar acá con nosotros".

En cuanto a la formación, el DT dejó abierta la puerta a repetir el equipo que venció a Egipto, aunque no confirmó el once inicial. "Algunas veces repetí alineación y no sería descabellado que pueda pasar, aunque también puede haber algún cambio. En principio jugaremos parecido a contra Egipto. Más allá de la locura de partido, en juego creo que el equipo hizo muy buenas cosas y me gustó".

Por último, también opinó sobre el duelo entre España y Francia por los cuartos de final. "No escuché los comentarios de que el España-Francia será una final anticipada, pero claro que lo es. Son dos grandes equipos, dos favoritos y uno quedará en el camino, lamentablemente".

"España está yendo de menos a más (...) Ahora tiene una dura prueba que creo que va a poner a los dos equipos en el sitio que tiene que estar y uno va a llegar a la final. Pero están haciendo las cosas muy bien, es un equipo temible".