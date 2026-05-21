Día del Chardonnay: seis vinos que vale la pena probar y sus precios

La uva Chardonnay , conocida como “la reina de las uvas blancas”, es una de las cepas más plantadas en el mundo gracias a su capacidad para adaptarse a diferentes climas y suelos, permitiendo obtener ejemplares de un amplio abanico de estilos: desde vinos jóvenes y frescos, hasta ejemplares complejos y de guarda, además de espumantes de gran calidad.

Por su adaptabilidad a distintos climas, su versatilidad enológica y su capacidad de expresar el terroir, el Chardonnay es una de las variedades blancas más reconocidas y aceptadas del planeta. En Argentina, la cepa encontró un escenario ideal, donde los distintos estilos de vinificación dieron lugar a expresiones que van desde perfiles frescos y frutados hasta vinos más complejos, elegantes y sofisticados.

Presente en las principales regiones vitivinícolas internacionales, el Chardonnay logró consolidarse como un clásico capaz de ofrecer perfiles muy diversos, incluyendo versiones untuosas y con crianza. En Argentina , un informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura señala que la provincia de Mendoza concentra más del 80% de la superficie cultivada de esta cepa, cuyos exponentes se destacan internacionalmente por su calidad y diversidad de estilos.

Este año, el Día Internacional del Chardonnay se celebrará el jueves 21 de mayo. La fecha cambia cada año desde su instauración en Estados Unidos en 2010, ya que se fijó para el jueves previo al último lunes de mayo, coincidiendo con el fin de semana del Memorial Day.

Seis vinos de cepa Chardonnay que vale la pena probar

Bodega Sottano – Junior Chardonnay

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Desde el Valle de Uco, este Chardonnay joven expresa el lado más fresco y frutado de la variedad, con un perfil moderno y fácil de disfrutar.

Elaborado con uvas provenientes de viñedos de 10 años, combina una vinificación en acero inoxidable con trabajo sobre borras finas, logrando un vino equilibrado y expresivo. En nariz se destacan aromas a flores blancas y frutas tropicales, con delicadas notas cítricas. En boca es untuoso, con buen recorrido y un final largo y aromático.

Precio sugerido: $8.667.-

Fabre Montmayou Reserva Chardonnay

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Fabre Montmayou presenta su Reserva Chardonnay, elaborado con uvas de Tupungato, Valle de Uco. Se trata de un Chardonnay elegante y fresco, con notas de duraznos blancos, níspero y una vibrante acidez que aporta gran persistencia en boca. Un ejemplar que refleja muy bien el estilo clásico y refinado de la bodega.

Precio $17.000

Terrazas de los Andes Origen Gualtallary Chardonnay

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Terrazas de los Andes amplía su línea Origen con el lanzamiento de Origen Gualtallary Chardonnay, el primer vino blanco de esta colección que, desde 2019, honra las Indicaciones Geográficas más emblemáticas de Mendoza. De marcada tensión, frescura natural y perfil mineral, este Chardonnay proveniente de Caicayén, posee un potencial de guarda de hasta diez años.

Los vinos de la línea Origen completa, ya están disponibles en las principales vinotecas, supermercados y restaurantes del país a un precio sugerido de $23.550

Bodega Sottano – María Magdalena Chardonnay

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Desde Gualtallary, a 1.400 msnm, este Chardonnay de alta gama refleja la elegancia y complejidad del terroir de altura. Su crianza en roble francés aporta estructura y sofisticación.

En nariz combina notas cítricas como lima con frutas tropicales, integradas con delicados aportes de vainilla y frutos secos. En boca es amplio, fresco y persistente, con una textura sedosa que lo define.

Precio sugerido: $27.207.-

Fabre Montmayou - Aluvia

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Aluvia propone un Chardonnay de alta gama proveniente de Gualtallary, elaborado a partir de viñedos ubicados a 1.350 msnm. Con crianza en barricas de roble francés y posterior paso por huevo de concreto, se destaca por su amplitud en boca, textura y un marcado perfil mineral, mostrando todo el potencial de los vinos blancos de altura.

Precio $48.000

Bodega Sottano – Clásico Chardonnay

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Proveniente de Tunuyán, Mendoza, este Chardonnay ofrece una expresión equilibrada y versátil. Su paso por barrica aporta complejidad sin perder frescura, logrando un perfil elegante y accesible.

En nariz predominan las frutas tropicales como ananá, banana y maracuyá, junto a sutiles notas florales y un toque refrescante. En boca se destaca su frescura cítrica, buena persistencia y excelente balance.

Precio sugerido: $9.691.-