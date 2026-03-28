¿No tenía nada puesto? Evangelina Anderson vivió el show de AC/DC desde el balcón y aseguran que estaba desnuda

La modelo compartió su "plan de viernes" al ritmo de AC/DC, pero un detalle en su vestuario desató una ola de insultos y sospechas.

Evangelina Anderson disfrutó del show de AC/DC desde su lujoso balcón frente a la cancha de River. / Instagram @evangelinaanderson

Evangelina Anderson volvió a quedar en el ojo de la tormenta este viernes tras publicar una serie de historias que encendieron las alarmas de sus seguidores. Mientras los ecos de su polémico affaire con Ian Lucas siguen resonando, la ex de Martín Demichelis compartió una postal nocturna desde su lujoso balcón en el Chateau Libertador que generó una ola de críticas y teorías cruzadas.

ig-evangelina-anderson La imagen de la polémica: la modelo envuelta en una manta blanca que despertó sospechas de desnudez. Instagram @evangelinaaanderson ¿Estaba realmente como Dios la trajo al mundo frente al Monumental? La respuesta de la modelo no tardó en llegar con un fuerte descargo que dejó a todos mudos.

El descuido polémico de Evangelina desde el balcón que dio que hablar Desde su privilegiada vista panorámica, donde suele espiar los partidos de su hijo Bastian y los shows internacionales, Eva decidió mostrar cómo disfrutaba de la segunda presentación de AC/DC. Con la voz de Brian Johnson retumbando de fondo, la rubia se grabó envuelta únicamente en una frazada blanca y con un emoji de medialuna.

El gran plan de viernes de Eva Anderson que dio que hablar. Sin embargo, el plano sugerente hizo que muchas usuarias estallaran, asumiendo que la modelo estaba totalmente desvestida al aire libre, lo que desató una catarata de reproches en su bandeja de entrada.

Lejos de llamarse a silencio, Anderson decidió ponerle los puntos a las críticas de inmediato. “Quiero decirles, porque las estoy leyendo, chicas, que no estoy desnuda. No se enojen ni me digan barbaridades”, lanzó con firmeza en una nueva historia.