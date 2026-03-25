Desde la cama, Evangelina Anderson deslumbró con una foto hot y desató suspiros en las redes: "Buenas noches"

Tras la final de MasterChef Celebrity, la modelo volvió a la rutina y lo hizo saber con una fotografía que encendió los fuegos en sus redes sociales: los detalles.

Lejos de llamarse a silencio en medio del torbellino mediático, Evangelina Anderson decidió que la mejor manera de enfrentar los escándalos es mostrando su mejor versión. Este lunes por la noche, la modelo paralizó Instagram al publicar una foto hot desde la cama que no tardó en volverse el tema de conversación en todas las redes sociales.

Una noche de "alto voltaje" evangelina anderson La historia de Anderson. IG @evangelinaanderson Con un simple "Buenas noches" acompañado del emoji de una luna, Evangelina subió la temperatura de sus historias. En la imagen se la puede ver recostada, mirando fijo a la cámara y aparentemente sin ropa, apenas cubierta por una manta de corderito.

Como era de esperarse, las reacciones fueron inmediatas. Mientras una catarata de seguidores (y un elocuente "¡Dios mío!" que se coló en las capturas) elogiaba su belleza intacta, el infaltable tribunal de las redes también abrió el debate: varios usuarios la cuestionaron por el uso de un "filtro extremo" para suavizar los rasgos de su rostro. Sin embargo, la estética de la foto pasó rápidamente a un segundo plano cuando los internautas sacaron a relucir el nombre de su ex.

"¿Cómo vas a engañar a esa mujer?" evangelina-anderson-demichelis-243477.jpg Evangelina y Martín estuvieron juntos por 17 años. Archivo MDZ La foto funcionó como un catalizador en X (Twitter). Los fanáticos de la exbailarina aprovecharon la postal para apuntar sin piedad contra Martín Demichelis. El consenso general en la red social fue de total incomprensión hacia el actual director técnico del Mallorca por haber tirado por la borda su matrimonio.

El timing de la publicación no es casual. La imagen llega justo cuando el escándalo de la separación suma nuevos capítulos. En las últimas horas, el abogado César Carozza rompió el silencio en LAM y confirmó lo que era un secreto a voces: el engaño del ex DT de River. "Eva me acusó de haber contado lo de Martín con la azafata. Ella no sabe manejar el ego y le afectó", disparó el letrado, dejando a Demichelis contra las cuerdas.