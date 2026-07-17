Qué hacer este sábado en Mendoza: planes imperdibles para chicos, adultos y el Día del Amigo

¿Qué hacer este sábado en Mendoza ? El último gran día de las vacaciones de invierno se adelanta para despedir el receso antes del partido de Argentina del domingo a las 16. Pero la agenda no descansa: hay muchísimas opciones imperdibles pensadas para adultos y también propuestas ideales para celebrar el Día del Amigo.

Los Palmeras y Karina La Princesita se presentarán en el Arena Maipú.

Las entradas tienen los siguiente valores: Campo de Pie, $45.200; y VIP Frente Escenario, $79.100. Se consiguen a través de la página Ticketek y también se pueden adquirir en la boletería del lugar, donde solo se acepta efectivo.

Horario: 16 h.

La entrada general tienen un valor de $10.000 y hay una promoción 2x1: Los menores abonan entrada a partir de los 3 años. Se adquiere por EntradaWeb.

Cuentos infantiles para adultos. Gentileza Prensa.

Cuentos infantiles para adultos: con su inconfundible humor, ironía y talento para observar la realidad, Daniel Quiroga revisita clásicos como Caperucita Roja, Blancanieves y El Patito Feo para descubrir, entre risas, los mensajes, contradicciones y mandatos que nos acompañan desde la infancia. El resultado es un espectáculo tan divertido como inteligente, que invita a reír, emocionarse y mirar esos relatos con una perspectiva completamente nueva.

Dónde: Sala Living (Carrodilla, Luján de Cuyo).

Horario: 20.30 h.

La entrada general tiene un costo de $23.000. Se consigue por EntradaWeb.

Foley: efectos de sonido para cine. EntradaWeb.

Foley: efectos de sonido para el cine: en este taller lúdico de Foley, exploramos el arte de recrear sonidos para cortometrajes, videos y escenas cinematográficas utilizando objetos cotidianos como instrumentos. A través del juego y la experimentación, los participantes descubren cómo dar vida al sonido de pasos, puertas, lluvia o explosiones, desarrollando su creatividad y comprensión del diseño sonoro. Ideal para todas las edades, este espacio invita a imaginar, crear y divertirse mientras se aprende sobre el fascinante mundo del sonido en el cine. La actividad está pensada para todo público, con intervenciones especialmente diseñadas para niños y niñas a partir de los 4 años.

Dónde: Cine Universidad Sala Azul, Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad).

Horario: a las 15.30 y 17.30 h.

La entrada general tiene un valor de $6.000. Se compra por EntradaWeb.

Dragones de biblioteca. EntradaWeb.

Dragones de biblioteca: los ratones de biblioteca salen a buscar misterios escondidos entre las páginas de los libros para contarle al Dragón Dorado todo lo que descubrieron. Un recital teatral, que empieza chiquito como un ratón, y termina grande como un dragón, que lleva cantos y cuentos en el corazón. Música y literatura se funden en una experiencia lúdica y participativa para toda la familia.

Dónde: Mediateca Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54, Godoy Cruz).

Horario: a las 16 y 17.30 h.

La entrada general vale $7.000. Menores abonan a partir de los 2 años. Se adquiere por EntradaWeb.