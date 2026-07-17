Qué hacer este sábado en Mendoza: planes imperdibles para chicos, adultos y el Día del Amigo
Con el cierre del receso invernal y el Día del Amigo en la mira, Mendoza explota de actividades y shows para disfrutar a pleno el sábado.
¿Qué hacer este sábado en Mendoza? El último gran día de las vacaciones de invierno se adelanta para despedir el receso antes del partido de Argentina del domingo a las 16. Pero la agenda no descansa: hay muchísimas opciones imperdibles pensadas para adultos y también propuestas ideales para celebrar el Día del Amigo.
Mirá cuáles son los planes recomendados para este sábado 18 de julio en Mendoza:
- Día del amigo: Los Palmeras y Karina La Princesita: un show imperdible que promete convertirse en la fiesta ideal para compartir, brindar y disfrutar con amigos. También estará presente la banda mendocina La Concubina Band.
Dónde: Arena Maipú (Emilio Civit 791, Maipú).
Horario: 22 h.
Las entradas tienen los siguiente valores: Campo de Pie, $45.200; y VIP Frente Escenario, $79.100. Se consiguen a través de la página Ticketek y también se pueden adquirir en la boletería del lugar, donde solo se acepta efectivo.
- Gáldorin y la Corona Perdida: adentrate en el mágico reino de Galdorin y descubrí la historia de Ethebalda, una valiente princesa que deberá enfrentarse a los oscuros planes de su malvada madrastra Griselda y su secuaz Gárgaras. Con el rey desaparecido, Ethebalda y su leal grupo de amigos tendrán que armarse de coraje y muchisima astucia para salvar el legado de su amado padre. Un viaje lleno de aventuras, risas y emoción que te va a dejar sin aliento. ¿Estás listo para ayudarlos a salvar el reino?
Dónde: Teatro Municipal Julio Quintanilla (Plaza Independencia, Ciudad).
Horario: 16 h.
La entrada general tienen un valor de $10.000 y hay una promoción 2x1: Los menores abonan entrada a partir de los 3 años. Se adquiere por EntradaWeb.
- Cuentos infantiles para adultos: con su inconfundible humor, ironía y talento para observar la realidad, Daniel Quiroga revisita clásicos como Caperucita Roja, Blancanieves y El Patito Feo para descubrir, entre risas, los mensajes, contradicciones y mandatos que nos acompañan desde la infancia. El resultado es un espectáculo tan divertido como inteligente, que invita a reír, emocionarse y mirar esos relatos con una perspectiva completamente nueva.
Dónde: Sala Living (Carrodilla, Luján de Cuyo).
Horario: 20.30 h.
La entrada general tiene un costo de $23.000. Se consigue por EntradaWeb.
- Foley: efectos de sonido para el cine: en este taller lúdico de Foley, exploramos el arte de recrear sonidos para cortometrajes, videos y escenas cinematográficas utilizando objetos cotidianos como instrumentos. A través del juego y la experimentación, los participantes descubren cómo dar vida al sonido de pasos, puertas, lluvia o explosiones, desarrollando su creatividad y comprensión del diseño sonoro. Ideal para todas las edades, este espacio invita a imaginar, crear y divertirse mientras se aprende sobre el fascinante mundo del sonido en el cine. La actividad está pensada para todo público, con intervenciones especialmente diseñadas para niños y niñas a partir de los 4 años.
Dónde: Cine Universidad Sala Azul, Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad).
Horario: a las 15.30 y 17.30 h.
La entrada general tiene un valor de $6.000. Se compra por EntradaWeb.
- Dragones de biblioteca: los ratones de biblioteca salen a buscar misterios escondidos entre las páginas de los libros para contarle al Dragón Dorado todo lo que descubrieron. Un recital teatral, que empieza chiquito como un ratón, y termina grande como un dragón, que lleva cantos y cuentos en el corazón. Música y literatura se funden en una experiencia lúdica y participativa para toda la familia.
Dónde: Mediateca Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54, Godoy Cruz).
Horario: a las 16 y 17.30 h.
La entrada general vale $7.000. Menores abonan a partir de los 2 años. Se adquiere por EntradaWeb.