La Justicia allana las dos sedes de la AFA por la causa de la mansión de Pilar

Las dos sedes de la Asociación del Fútbol Argentina ( AFA ) , tanto la de la Ciudad de Buenos Aires como su predio en Ezeiza fueron allanadas este viernes en el marco de la causa que investiga la mansión de Pilar atribuida a la cúpula de la casa madre del fútbol.

El operativo fue llevado adelante por operativos de Prefectura por orden del juzgado federal de Campana a cargo del magistrado Adrián González Charvay. El allanamiento se produce desde alrededor de las 10.30 en la sede de Viamonte 1366 y en el predio que la AFA tiene en Ezeiza.

El operativo se ordenó en el marco de la causa que investiga la propiedad de la conocida mansión de Pilar, tasada oficialmente en más de US$ 20 millones, que pertenece oficialmente al monotributista Luciano Pantano y la jubilada Ana Conte. La dupla es sospechada de ser testaferro de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio 'Chiqui' Tapia.

Además de la situación de los presuntos testaferros, la investigación sigue un entramado societario destinado al lavado de dinero vinculado a fondos manejados por una empresa contratada por la AFA para administrar sus negocios en el exterior, TourProdEnter del empresario Javier Faroni.

El helipuerto de la casa de Villa Rosa, en Pilar, por el que investigan a dirigentes de la AFA. Foto: Clarín

La denuncia sostiene que los millonarios fondos en dólares recaudados por la compañía de Faroni se volcaban en otras compañías offshore fantasmas, que luego se ingresaban a la Argentina en efectivo para venderse en el mercado paralelo y llegar a dirigentes de la AFA.

En ese marco, la medida dispuesta por el juez González Charvay apunta a recopilar información contable de la empresa TourProdEnter, inscripta en Miami por la esposa de Javier Faroni, Erica Gillette.

La millonaria cifra que investiga la Justicia

De acuerdo a la investigación que comenzó a cargo del juez Luis Armella -y luego pasó a manos de González Charvay- se cree que la compañía administró US$260 millones de la AFA en el exterior, de los cuales habría luego desviado al menos US$42 millones al grupo de compañías presuntamente falsas.

Dichos fondos provienen de contratos de la Selección Argentina provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos, todo canalizado a través de TourProdEnter LLC a cambio de un 30% de los beneficios, según el contrato oficial firmado por Tapia en diciembre de 2021.

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