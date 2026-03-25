La SIDE fue reconocida por la CIA tras una reunión clave en Washington.

La SIDE fue reconocida por la CIA tras una reunión en Washington. Destacan operaciones conjuntas y la creación del Centro Antiterrorismo.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó que su titular, Cristian Aguad, mantuvo una reunión privada en Washington D.C. con el director de la CIA, John Ratcliffe, en la sede del organismo en Langley. El encuentro se dio en el marco de una agenda de cooperación internacional en materia de inteligencia.

Durante la reunión, el titular de la Agencia Central de Inteligencia comunicó formalmente que otorgará un reconocimiento institucional al personal de la SIDE, el cual será entregado en abril. Según el comunicado oficial, la distinción se fundamenta en los resultados obtenidos en recientes operaciones conjuntas entre ambos organismos.

HEOEXlCXkAAsu1I Además, se destacó el proceso de profesionalización en curso dentro de la SIDE y la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), considerado como una iniciativa clave en la región para fortalecer la lucha contra amenazas globales.

En paralelo, también se desarrolló en la capital estadounidense la primera Reunión por las Américas, con la participación de representantes de países como Argentina, México, Colombia y Panamá, entre otros. Allí se abordaron estrategias conjuntas para combatir el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de activos.