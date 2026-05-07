Suspenden las clases presenciales en un departamento de Mendoza por viento Zonda

La Dirección General de Escuelas dispuso la suspensión de las clases presenciales en un departamento de la provincia por recomendaciones de Defensa Civil.

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció este jueves la suspensión de clases presenciales en Malargüe. La medida abarca al turno mañana en todo el departamento sureño.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la (DGE) informó que este jueves 7 de mayo, se suspenden las clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades de Malargüe.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.