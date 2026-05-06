Extendieron la suspensión de clases presenciales en el Gran Mendoza, Lavalle, Valle de Uco, Malargüe y San Rafael

La Dirección General de Escuelas (DGE), por las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, anunció que se suspenden las clases presenciales del turno tarde, vespertino y nocturno este miércoles 6 de mayo por viento Zonda. Esta suspensión es para las escuelas de todos los niveles y modalidades en presenciales en Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo), Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), Lavalle, Malargüe y San Rafael.