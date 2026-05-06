Extendieron la suspensión de clases presenciales en el Gran Mendoza, Lavalle, Valle de Uco, Malargüe y San Rafael
La medida es para los turnos tarde, vespertino y nocturno debido al viento Zonda.
La Dirección General de Escuelas (DGE), por las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, anunció que se suspenden las clases presenciales del turno tarde, vespertino y nocturno este miércoles 6 de mayo por viento Zonda. Esta suspensión es para las escuelas de todos los niveles y modalidades en presenciales en Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo), Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), Lavalle, Malargüe y San Rafael.
En el resto de la provincia, zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia y La Paz) y General Alvear el servicio educativo se brinda con total normalidad.
La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.