Importante aumento de la luz en Mendoza: de cuánto es el incremento

La Secretaría de Energía de la Nación estableció nuevos precios para la energía eléctrica. En este marco, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) fijó un incremento en la luz del 12% , según el nivel de consumo y la categoría tarifaria.

El aumento fue oficializado mediante la Resolución 102/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. Los nuevos valores se aplicarán a los consumos eléctricos registrados a partir del 1 de mayo.

Según explicó el ente provincial, el aumento responde "al significativo incremento" del componente de jurisdicción nacional, asociado a mayores costos de abastecimiento del sistema eléctrico durante el invierno, cuando se recurre en mayor medida a fuentes de generación más costosas, como la generación térmica y el uso de combustibles líquidos.

Los nuevos cuadros tarifarios son para el período mayo - julio 2026. En promedio, la variación en la factura eléctrica promediará el 12%. En el caso de los usuarios residenciales, que representan el 85% del total, el impacto promedio será del 8%, y dependerá además de si el hogar cuenta o no con un subsidio del Estado Nacional.

Usuarios con subsidio: la variación en promedio va desde los 3.000 pesos y los 9.600 pesos por mes.

Usuarios sin subsidio: el incremento rondará entre los 3.350 pesos y los 13.000 pesos por mes.

En relación con el subsidio del Estado Nacional, los hogares beneficiarios cuentan durante el mes de mayo con una bonificación del precio mayorista de la energía eléctrica del 60,67%, aplicada sobre un consumo base subsidiado de 300 kWh mensuales (600 kWh bimestrales). El consumo excedente se factura sin subsidio.

Subsidios eléctricos

Frente a un nuevo incremento, el Gobierno de Mendoza informó que continúa los mecanismos de asistencia, mediante el esquema local de subsidios eléctricos para usuarios residenciales. Según planteó el EPRE, llegan a más de 121.000 hogares, lo que representa cerca del 21% del total de la provincia.

Los beneficios se aplican de manera directa en la factura y se asignan en función de criterios de vulnerabilidad:

Socioeconómica

Jubilados y pensionados: reciben hasta un 60% de descuento sobre la totalidad de los conceptos eléctricos.

Tarifa Social: contempla hasta un 25% de descuento.

Por razones de salud

Electrodependientes: 100% de descuento para quienes integran el Registro Nacional de Electrodependientes; hasta 60% de descuento para usuarios incluidos en el registro provincial.

Geográfica - Zonal

En zonas de montaña, Malargüe y áreas rurales se otorga un descuento adicional del 5% en verano y 10% en invierno.