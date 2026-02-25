Jorge Macri abrirá la actividad legislativa un día después del Congreso

El próximo lunes 2 de marzo, Jorge Macri abrirá el ciclo de sesiones ordinarias 2026 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires . Atrasará así un día la tradicional ceremonia que se realiza el primero de marzo pero eso permitirá a los legisladores participar de la apertura de sesiones del Congreso de la Nación.

Los legisladores porteños ya fueron convocados por decreto por la presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio , para el lunes 2 de marzo a las 9.30.

Jorge Macri arranca con una agenda que requerirá de la Legislatura. En medio de la controversia por el traspaso del Fuero Laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, los diputados porteños tendrán que refrendar el convenio de trasferencia que firmaron el Gobierno porteño y el nacional.

Mientras, en ese sentido, se comenzaría a elaborar un nuevo convenio para que la Ciudad reciba los fondos que corresponden por el pase.

Hay vetos que, además por el Jefe de Gobierno, deberán aceptar o no los legisladores, y hasta está en el listado el tope que se fijó para el impuesto a las Patentes mediante una resolución, pero que Jorge Macri envió como proyecto de ley.

Un recinto atomizado y el nuevo mapa político porteño

Jorge Macri arranca así la segunda mitad de su mandato en una Legislatura que sigue atomizada, donde el PRO tiene un bloque reducido, y donde La Libertad Avanza (LLA) ya mostró que quiere marcar su propia agenda. Fue en esta semana, cuando el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni le entregó a la presidenta de la bancada de LLA, Pilar Ramírez un paquete con más de 60 proyectos de ley para que la legisladora (referenciada con Karina Milei) impulse su aprobación en el recinto. Es que Adorni resultó electo en la votación de medio término donde encabezó la lista de los libertarios que se impuso ganadora. Sin embargo, no asumió la banca.

Por ahora no existe la posibilidad de una fusión entre esos bloques, pero si ocurriera, de todos modos, con 13 libertarios, el oficialismo no llega a contar con quórum propio de 31 legisladores, la mitad más uno del total de 60 bancas.

Es la Legislatura que se conformó con los resultados de la elección de mayo de 2025, que además como novedad tiene el debut del ex jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, como legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Con la intención de competir para regresar a su cargo, el exfuncionario conformó un bloque de 7 integrantes.

De qué hablará Jorge Macri en la apertura de las sesiones ordinarias

En su discurso del 2 de marzo, Jorge Macri sin duda esbozará objetivos de su gestión para este año, donde viene remarcado su política en movilidad que tendrá como obra central la construcción de una nueva línea de transporte subterráneo. También el tema de la Seguridad sería destacado ya que esta semana misma expuso sobre la baja del delito en la geografía porteña.

Otro ítem que viene resaltando el jefe de Gobierno es el de los desalojos de inmuebles que estarían usurpados. Así se perfila un año legislativo con amplia actividad y básicamente mirando al 2027.