Vuelta a clases: Jorge Macri inauguró Estación Buenos Aires, la primera escuela pública de robótica en la Ciudad

Tras el receso de verano, más de 300 mil alumnos de nivel inicial y primario iniciaron la vuelta a clases este lunes en 1700 escuelas en la Ciudad de Buenos Aires . El acto de inauguración del comienzo del ciclo lectivo se realizó en la nueva escuela Estación Buenos Aires, en el barrio de Barracas.

"Mi hijo viene a aprender, necesita de docentes que tengan vocación y yo tengo el deseo como padre de que mi hijo tenga un buen futuro", comentó Gustavo sobre el comienzo del ciclo lectivo de su niño que arrancó primer año. "Desde hace dos días que no se habla de otra cosa en casa", confesó entre risas.

Cecilia, madre de una niña que comenzó tercer grado, resalta los aspectos positivos de "formar comunidad entre los mismos chicos que se ven en la plaza o compartieron el jardín" y destacó la mirada distinta de Estación Buenos Aires, la cual "tiene un acercamiento a la tecnología y a la forma educativa no tan clásica, y eso me interesó por la personalidad inquieta y curiosa de mi nena".

La inauguración de la Escuela Buenos Aires fue el centro del comienzo de la vuelta a clases.

También expresó su visión con respecto a la educación actual, argumentando que "quedó un poco atrasada a lo que es el desarrollo de los chicos hoy por hoy, que a lo mejor les gusta la naturaleza, la huerta, el tocar y conocer".

"Por eso como este cole tiene esa mirada la verdad es que no lo pensé mucho, hice el cambio a que tenga una educación tal vez no tan tradicional, pero sí más adecuada a lo que a ella le interese", sostuvo Cecilia.

"Estación Buenos Aires": la nueva escuela bilingüe y bi-tech de la Ciudad

La institución trae una propuesta innovadora con un modelo bilingüe y basado en la tecnología, además de la integración de la herramienta de Inteligencia Artificial que representa una novedad en las escuelas públicas de Primaria.

Por otro lado, la inauguración de Estación BA contó con la presencia del Jefe de Gobierno Jorge Macri y la Ministra de Educación de los porteños Mercedes Miguel, sumado a las autoridades designadas de la nueva escuela.

"Lo más importante de esta escuela, más allá de la inversión física, que es muy relevante, es una escuela modelo del punto de vista del edificio, es la transformación educativa que va a haber acá", señaló Jorge Macri a este medio.

A su vez, estableció que desde la Ciudad se espera que "esta escuela sea la que lidere los procesos de nuevos aprendizajes en primaria y en secundaria".

Y agregó: "Acá los chicos, desde el primer día, van a tener inglés y tecnología en primer grado, obviamente también en secundario, 16 horas semanales de inglés, mucha tecnología para que interactúen con ella, robótica, IA, y los docentes fueron capacitados para ese fin. Así que yo creo que la inversión más importante es esa, es cambiar el sistema educativo para que represente las realidades de hoy".

La capacitación docente y el seguimiento personalizado, ejes del proyecto

Durante la inauguración, la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, explicó que los maestros ingresaron por cargo público como en cualquier escuela estatal, pero desde el 9 de febrero comenzaron una capacitación intensiva con talleres específicos para el uso de las aulas de robótica, los espacios de lengua y el modelo bilingüe.

“Es una escuela bilingüe en tecnología y bilingüe en inglés. Los docentes se estuvieron formando y la formación va a continuar con desarrollo profesional en servicio”, señaló. Además, anticipó que el nivel secundario (que se inaugurará formalmente el 2 de marzo) se enmarcará dentro del programa Secundaria Aprende, lo que implica nuevas dinámicas de enseñanza y capacitación específica para los profesores.

En cuanto a lo que significó la apertura de Estación Buenos Aires, Miguel habló de “mucho orgullo” y destacó el trabajo del equipo educativo. También relató una escena que refleja la expectativa que generó la escuela en el barrio: madres y chicos que se acercaban durante la obra para pedir un lugar y "controlar" que la construcción de la escuela estuviera realmente en marcha.

La importancia de Estación Buenos Aires en la región

"Servirá para explorar, crear, investigar y aprender de manera acompañada, y promover habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y uso responsable de la tecnología", afirmaron desde el Gobierno de la Ciudad.

“Somos la primera Ciudad de Latinoamérica que incorporó la Inteligencia Artificial en el aprendizaje de la secundaria. Y, desde hoy, también vamos a implementarla en todas las escuelas primarias" afirmó el Jefe de Gobierno de la Ciudad ante una multitud de niños, docentes y familias en la nueva escuela Estación Buenos Aires de Barracas, "eso significa algo enorme: toda una generación va a crecer entendiendo, usando y dominando esta tecnología”.

La bienvenida en la institución educativa abarcó a 200 chicos de Primaria (la escuela también tiene los tres primeros años del Secundario y suma 400 alumnos en total) junto a sus familiares cercanos.

Este 25 de febrero comenzaron las clases 84.336 chicos de jardín y preescolar en escuelas estatales y privadas, y 251.338 en Primaria, que serán acompañados por 40 mil docentes.