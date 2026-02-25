Ley de Glaciares: cómo votarán los senadores nacionales por Mendoza.

Este miércoles es un día de mucho trabajo para el Gobierno de Javier Milei: apunta a tratar la reforma a la Ley de Glaciares este jueves 26 en el Senado nacional. De los tres senadores nacionales por Mendoza , dos votarán a favor y una en contra, de acuerdo al despecho que viene de Diputados.

Los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez que responden al Gobierno provincial, aliado de Javier Milei, votarán a favor de la norma mientras que la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti, lo hará en contra.

El Gobierno de Alfredo Cornejo está de acuerdo con los cambios a la ley porque considera que busca garantizar la aplicación efectiva. Además,que la iniciativa no altera los presupuestos mínimos de protección ambiental.

El Gobierno trabaja a contrarreloj, sino, la iniciativa no se tratará este jueves. Aún no tiene garantizado la totalidad de los votos. Parte de la UCR considera “apresurado” el tratamiento y se resiste a acompañar el proyecto. Creen que al menos, la mitad de los senadores podrían votar a favor de ese bloque.

El oficialismo confía en alcanzar los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa y girarla a Diputados para su revisión final porque le hizo cambios al proyecto original, especialmente para lograr el aval de la Cámara Alta. De todas maneras no sólo la UCR está en duda sino también el PRO que a esta hora no habría garantizado el aval como bancada.

"Estamos en eso" contaron a MDZ desde el Congreso. Incluso, dejaron entrever que está abierta la posibilidad de que el tratamiento no sea este jueves.

Los apoyos del PJ, es decir algunos cercanos al Gobierno, pueden ser centrales para destrabar el proyecto.

En qué consiste la reforma a la Ley de Glaciares

Los cambios propuestos se orientan a redefinir los límites de las áreas protegidas. La iniciativa plantea distinguir entre el ambiente periglaciar en su conjunto y aquellas geoformas periglaciales que cumplen un rol estratégico en la conservación de los recursos naturales.

La protección no abarcaría la totalidad del territorio periglaciar, sino únicamente aquellas formaciones cuya función hídrica pueda ser acreditada.

La normativa vigente contempla la protección tanto de los glaciares visibles como de otros cuerpos de menor tamaño, cubiertos o combinados con material rocoso, que forman parte del ambiente periglaciar, y establece la prohibición de actividades industriales en esas zonas. La reforma propuesta acotaría ese alcance, restringiendo la protección a las geoformas consideradas prioritarias. Esta redefinición ha suscitado un marcado rechazo por parte de organizaciones ambientalistas y de sectores de la comunidad científica.

Además, se cuestiona que se trata de una estrategia que apunta a favorecer a actividades económicas como la minería en detrimento del ambiente.