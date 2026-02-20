ARCA refuerza controles: siete errores que ponen en riesgo a los monotributistas

ARCA dio a conocer la información importante para los monotributistas para no correr riesgo en febrero.

Con la entrada en vigencia de las nuevas escalas del monotributo para 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensificó sus sistemas automáticos de fiscalización, lo que puede derivar no solo en recategorizaciones de oficio sino también en la exclusión del régimen simplificado, con el consiguiente pase al régimen general de impuestos.

La actualización de límites y topes que operó desde principios de febrero —y que ya tuvo su primer vencimiento de cuota mensual el 20 de febrero— trajo aparejado un aumento en los cruces de datos que realiza ARCA entre lo declarado por los contribuyentes y los movimientos financieros, económicos y de consumo.

Monotributo en ARCA. Los fallos más comunes que activan alertas de ARCA Según el organismo, hay siete errores habituales de los monotributistas que disparan advertencias automáticas en los sistemas de control y pueden desencadenar revisiones más profundas o incluso la exclusión del régimen simplificado: