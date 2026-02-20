ARCA refuerza controles: siete errores que ponen en riesgo a los monotributistas
ARCA dio a conocer la información importante para los monotributistas para no correr riesgo en febrero.
Con la entrada en vigencia de las nuevas escalas del monotributo para 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensificó sus sistemas automáticos de fiscalización, lo que puede derivar no solo en recategorizaciones de oficio sino también en la exclusión del régimen simplificado, con el consiguiente pase al régimen general de impuestos.
La actualización de límites y topes que operó desde principios de febrero —y que ya tuvo su primer vencimiento de cuota mensual el 20 de febrero— trajo aparejado un aumento en los cruces de datos que realiza ARCA entre lo declarado por los contribuyentes y los movimientos financieros, económicos y de consumo.
Los fallos más comunes que activan alertas de ARCA
Según el organismo, hay siete errores habituales de los monotributistas que disparan advertencias automáticas en los sistemas de control y pueden desencadenar revisiones más profundas o incluso la exclusión del régimen simplificado:
Superar los topes de ingresos sin percibirlo: ARCA consolida todos los ingresos asociados al CUIT, incluyendo depósitos en cuentas bancarias, billeteras virtuales u otros ingresos. Si el total anual supera el límite de la categoría, se genera alerta.
Gastar con tarjeta más de lo declarado: Consumos de tarjeta de crédito o débito incompatibles con lo informado al fisco —como viajes, compras o gastos corrientes— pueden sugerir ingresos no declarados y activar controles.
Recibir transferencias sin respaldo documental: Depósitos o transferencias de montos altos sin facturas o justificativos pertinentes provocan alertas, salvo que se demuestre su origen legítimo, por ejemplo, como préstamos.
No respetar límites de parámetros físicos o consumos: Variables como consumo excesivo de energía eléctrica, alquileres altos o precios de venta unitarios fuera de los márgenes permitidos según la categoría también pueden gatillar controles.
No actualizar credencial con las nuevas escalas 2026: Utilizar credenciales antiguas o valores desactualizados puede dar lugar a pagos incorrectos y posteriores revisiones por parte de ARCA.
Ignorar las notificaciones oficiales: Muchas alertas, recategorizaciones y exclusiones se notifican a través del Domicilio Fiscal Electrónico; no revisarlo a tiempo puede agravar la situación.
La exclusión del monotributo significa enfrentar el régimen general de impuestos, con una carga fiscal más alta y mayores obligaciones administrativas, además de perder beneficios como el acceso a obra social y aportes previsionales.