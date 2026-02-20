El boom turístico de San Carlos durante el fin de semana de Carnaval
Durante el fin de semana XXL, la ocupación hotelera de San Carlos alcanzó niveles de ocupación del 95%.
El fin de semana largo de Carnaval consolidó a Mendoza como uno de los destinos turísticos más competitivos del país. En el caso de San Carlos, los niveles de ocupación hotelera alcanzaron el 95%, logrando una masiva afluencia de turistas nacionales e internaciones que generaron un impacto económico clave para la región.
Con diferentes propuestas, desde el municipio compartieron cifras destacadas del fin de semana XXL:
• Ocupación: 95% de la capacidad hotelera completada.
• Vino Vivo: más de 25 bodegas participantes y 1.800 copas vendidas.
• Gastronomía: agotamiento total de stock en puestos gastronómicos.
• Cultura: participación de 27 artesanos locales coordinados por el municipio.
El evento central, “Vino Vivo”, fue el gran dinamizador de la jornada. Al respecto, Claudia Fragala, titular de la Cámara de Comercio local, subrayó el éxito rotundo de la propuesta: “Los gastronómicos vendieron absolutamente todos sus productos, lo que refleja el gran movimiento y la excelente respuesta del público”.
Por su parte, el intendente Alejandro Morillas reafirmó el compromiso de su gestión con el crecimiento sostenido del departamento “San Carlos sigue apostando al desarrollo turístico, trabajando de la mano con la Cámara de Comercio, prestadores y emprendedores. Esta alianza estratégica permite que el turismo genere oportunidades reales para todos”.
La Municipalidad de San Carlos destacó finalmente que estos resultados no solo fortalecen la identidad cultural del Valle de Uco, sino que también impulsan el empleo local y el comercio, posicionando al departamento com o un referente indiscutido en el mapa turístico de Mendoza.