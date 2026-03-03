Caídas de hasta 7% de las acciones argentinos en Wall Street, arrastrados por el rojo en los mercados globales

Arrastrados por el rojo en Wall Street , los activos argentinos cotizaron con caídas generalizadas en Nueva York. Los bonos caen hasta 2,3% y las acciones hasta 13%. En la plaza local, el Merval extendió bajas durante gran parte de la jornada, pero luego recortó las pérdidas hasta cerrar en -0,20%.

En la rueda de ayer, los bonos argentinos fueron los títulos que mostraron mayor resiliencia entre los mercados emergentes y resistieron la embestida que empujó al resto, con leves subas en trono al 0,1%.

En la jornada de este martes, y en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, la deuda soberana en dólares operó en rojo, con caídas de hasta 1,2%, traccionada por el Global 2046. En este contexto el riesgo país cerró en 588 puntos, un incremento de 21 puntos respecto del cierre anterior, luego de haber tocado los 594 puntos en algún momento de la rueda.

Los bonos bajo legislación local cotizaron en sintonía contraria, con mayoría de números en verde, como el Bonar 2029 y el Global 2030 con suba de 1,1%, el Global 2035 0,9%, el Bonar 2030 0,8% y los Bonares 2035 y 2038 avanzando 0,6%.

Acciones

En la plaza local, el Merval cae 1,3% en pesos. Las acciones del panel líder operan con mayorías en baja, traccionadas por Supervielle (-5,3%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street muestran un rojo generalizado, con la mayor caída registrada por el ADR de Supervielle (-13,1%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vendió a $1.435 en la pizarra del Banco Nación, una suba de 1,4% en la jornada, mientras que el dólar mayorista cotizó a $1.415 para la venta, una suba de 1,4%.

El blue, en tanto, marcó un avance de 0,35%, hasta $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. Por su parte, el dólar MEP marcó a $1.434,11 y el CCL $ 1.480,13.