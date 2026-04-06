La contundente decisión judicial sobre una denuncia de Walter Bento

La Justicia archivó la denuncia del ex juez federal Walter Bento (condenado, en un fallo histórico, a 18 años de prisión efectiva por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos, falsedad ideológica y ocultamiento de prueba) contra el exrepresentante de los abogados en el Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli; el fiscal federal Dante Vega y dos abogados mendocinos por supuesto “armado” de su destitución.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo del juez federal Daniel Rafecas, resolvió archivar la causa en la que el exmagistrado -quien hoy está preso-, denunciaba a Tonelli, Vega y los abogados Antonio Carrizo, María Elena Quintero por los delitos de falso testimonio, extorsión y cohecho.

Según la resolución de 24 páginas a la que tuvo acceso MDZ , Rafecas consideró que no se logró corroborar ninguna de las maniobras ilícitas denunciadas por Bento.

Bento sostenía que su destitución como juez federal de Mendoza (ocurrida en mayo de 2023) había sido producto de un “armado ilegal” en el Consejo de la Magistratura. El principal testigo clave era Diego Alejandro Barrera, quien declaró en su contra tanto en el proceso penal de Mendoza (causa FMZ 13854/2020) como ante el Consejo.

Bento afirmaba que Barrera había sido coaccionado por Tonelli (entonces representante de los abogados en el Consejo), el fiscal Vega, Carrizo y Quintero para declarar falsedades a cambio de beneficios procesales para su familia.

Qué reveló la investigación de la Justicia

Tras más de dos años de instrucción, la Justicia federal porteña ordenó un peritaje forense completo del celular de Barrera. El informe de la DAJUDECO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) determinó que: “No existen comunicaciones relevantes con Pablo Tonelli, Dante Vega ni María Elena Quintero.Solo se detectaron 34 chats de WhatsApp con un contacto agendado como “Tony” (posiblemente Antonio Carrizo), pero sin contenido que demuestre coacción o acuerdo ilícito. No hay rastros de los supuestos “dictámenes inéditos” ni de las maniobras denunciadas”.

Según consta en la resolución, el juez concluyó textualmente:“En virtud de las pruebas aunadas en estos autos, no se ha logrado corroborar los extremos denunciados”.

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Los antecedentes de la denuncia

La denuncia de Bento se inició en octubre de 2023. El Juzgado Federal N° 5 había archivado la causa en diciembre de 2024, pero la Sala II de la Cámara Federal revocó esa decisión y ordenó continuar la investigación. Finalmente, el nuevo juez a cargo evaluó toda la prueba incorporada (incluyendo las declaraciones de Barrera ante el Tribunal Federal 2 de Mendoza y el peritaje telefónico), y decidió, por lo tanto, el archivo definitivo.

Denuncia de Bento1