A partir de cuándo los preventores patrullarán con pistolas Taser en la Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza se prepara para la utilización de las armas no letales (pistolas Taser) de parte de algunos preventores en las calles del municipio capitalino.

En la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Ulpiano Suarez se enfocó en el trabajo de seguridad del municipio, y una de las aristas es la portación de estas armas no letales por una treintena de preventores, quienes fueron seleccionados y realizaron la capacitación desde el ministerio de Seguridad.

En total fueron tres módulos con una carga horaria superior a las 40 horas, con práctica y utilización de los dispositivos.

Desde el municipio confirmaron que esperan que en una primera tanda, salgan 15 preventores en el mes de abril con las pistolas Taser, como una de las herramientas que buscarán tener mayor efectividad en la resolución de conflictos en los que intervienen.

Uso de pistolas Taser en la Ciudad de Mendoza

Las Taser serán utilizadas exclusivamente por agentes capacitados bajo protocolos de uso definidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Además, este programa municipal contempla una estructura organizada, con funciones claras, uniformes y planes de capacitación. También prevé convenios con organismos públicos y privados para optimizar la coordinación y el alcance territorial.

Actualmente, la capital mendocina cuenta con más de 500 preventores y un sistema de videovigilancia con 700 cámaras. A esto se suman móviles, motos, alarmas comunitarias, el programa Ojos en Alerta y el Anillo Digital.

El programa de entrenamiento de los 41 preventores que utilizarán las pistolas Taser fue diseñado con un esquema progresivo y de interpretación restrictiva. El objetivo es asegurar que quienes accedan a los dispositivos lo hagan con la preparación técnica, legal y operativa necesaria para su utilización responsable.

La formación contempla tres niveles progresivos que deben renovarse periódicamente y certifican que cada preventor esté preparado para actuar dentro de un sistema de seguridad integral, que incluye vigilancia tecnológica, la línea telefónica 911 que geolocaliza a la víctima y sistemas de prevención adicionales.

Nivel 1: dictado por instructores del Catacpol, aborda la defensa personal, el manejo de conflictos y los fundamentos legales del uso de la fuerza.

Nivel 2: también a cargo del Catacpol, incorpora el uso de bastones reglamentarios, disuasivos químicos y armas neumáticas, con énfasis en la normativa y los protocolos de actuación en entornos urbanos.

Nivel 3: impartido por especialistas de las FOE, se centra en el uso operativo de las Taser, incluyendo la capacitación técnica, los efectos fisiológicos, los criterios legales de intervención y las prácticas de simulación en escenarios controlados.

El instructivo establece criterios claros de aplicación, orientados a que el uso de esos dispositivos se ajuste a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, respetando los estándares vigentes en materia de derechos humanos y seguridad pública.

prenventores de la ciudad de mendoza Los 41 preventores de la Ciudad de Mendoza que se están capacitando para uisar pistolas Taser. Gobierno de Mendoza

Se prohíbe disparar hacia la cabeza, el cuello, el rostro, la entrepierna y el torso superior, y se recomienda apuntar hacia áreas de mayor masa muscular. Además, sólo se puede operar estos dispositivos personales con al menos dos años de antigüedad en la Policía o tres años en el caso de civiles que trabajen como preventores o en seguridad privada. Y deben estar certificados y habilitados por la cartera de Seguridad.

Cada intervención debe ser documentada en detalle, consignando fecha, hora, lugar, circunstancias y resultados. Y en situaciones críticas se debe elaborar un informe técnico dirigido al magistrado correspondiente. El protocolo establece responsabilidades administrativas para las entidades que adquieran los dispositivos y responsabilidades operativas directas para quienes los utilicen y sus superiores.

Así son las pistolas Taser 7

Las Taser 7 presentan mejoras tecnológicas que las diferencian notablemente de los dispositivos actuales. En contraposición con los 18 dispositivos Taser con los que cuenta la fuerza policial, que disparan un solo cartucho por vez y no permiten advertencias previas, estas nuevas pistolas pueden almacenar dos cartuchos simultáneamente uno de corto alcance y otro de largo alcance, lo que facilita procedimientos escalonados de advertencia y control.

Además cuentan con sistemas disuasivos sonoros y visuales para evitar la necesidad del uso de la descarga eléctrica. En cuanto a sus especificaciones, emiten una corriente entre 1,2 y 1,5 miliamperios y una descarga efectiva de cinco segundos para la inmovilización neuromuscular. La tensión que finalmente entrega a la zona corporal es de solamente 1.000 a 2.000 voltios. La descarga inicial del cartucho puede alcanzar 50.000 voltios. La gran mayoría de esa energía es utilizada para la activación de la carga de nitrógeno inerte comprimido que expulsa las sondas.