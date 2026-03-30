Alfredo Cornejo envía un proyecto para reformar un artículo de la Constitución

El Gobernador confirmó que enviará el miércoles un proyecto para reformar un artículo de la Constitución. La enmienda será sobre el artículo 197, para otorgar autonomía a los municipios.

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que enviará un proyecto de ley para modificar un artículo de la Constitución Provincial para determinar el ejercicio de la autonomía municipal. De esa manera los 18 departamentos deberán redactar su carta orgánica.

El proyecto de ley de enmienda constitucional ingresará al miércoles a la Legislatura. Como indica la propia Constitución, debe seguir el proceso: declarar la necesidad de la reforma y luego ratificarlo en las elecciones siguientes, donde solo se necesita (según la nueva interpretación) el aval la mitad más un de los votantes.

El artículo de la Constitución que se modificará será 197, donde se establecen las competencias municipales. El proyecto apuntará a otorgarle autonomía a las comunas, determinando las competencias que ya tienen y asignando nuevas. También quedarán explícitas, según anunciaron en el Gobierno, las restricciones. En ese sentido, habrá una limitación específica: no podrán imponer nuevos impuestos; según el proyecto oficial.

La confirmación la dio el propio gobernador en una visita a San Rafael. Allí Cornejo aseguró que los municipios en Mendoza tienen autonomía, pero que para evitar dudas buscarán que quede plasmado en la Constitución. "Si bien creemos que tienen autonomía, la vamos a consagrar en la Constitución Provincial. El día miércoles vamos a ingresar un proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma. Y en un solo artículo vamos a incluir la autonomía para los 18 departamentos. Vamos a ingresarlo por Diputados", dijo el Gobernador.

En ese sentido, Cornejo cuestionó el proceso que se inició el intendente Omar Fálix para redactar la Carta Orgánica y ejecutar de hecho la autonomía. "Los municipios en Mendoza tienen autonomía. No la tienen en la Constitución provincial pero sí en la Nacional. Acá hicieron una cosa que tiene serias debilidades, como fue la convocatoria a la constituyente, en una ordenanza que no salió por dos tercios de los votos...", cuestionó. Por eso, además de la reforma, el Gobierno irá a la Suprema Corte para presentar un conflicto de poderes en base a la convocatoria a la elección de Constituyentes que hizo San Rafael. "Paralelamente tanto la presidenta de la Cámara de Senadores como el Presidente de Diputados, vamos a plantear una acción de conflicto de poderes.