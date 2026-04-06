Inversión millonaria, preventores y uso en la calle: todos los datos de las nuevas pistolas Taser

El Gobierno Provincial, junto al municipio de la Ciudad de Mendoza, avanzan en inversiones en seguridad, con el objetivo de trabajar tanto en la prevención como también en la represión del delito.

En este caso, este lunes se realizó la entrega formal de 15 pistolas de baja letalidad (taser 7) por parte del ministerio de Seguridad a la Ciudad de Mendoza, y en las próximas semanas entregarán las otras 15 que restan, teniendo en cuenta que el municipio compró 30 pistolas y el Gobierno se quedará con otras 100 taser.

En paralelo, la gran mayoría de los preventores de la capital mendocina realizaron y completaron los cursos para la utilización de las armas no letales -de 3 meses- pero el trámite es burocrático y no todos tienen los certificados listos.

De esta forma, la entrega de las taser se realizó a una porción de preventores. Del acto participó el gobernador Alfredo Cornejo; la vicegobernadora, Hebe Casado; el intendente capitalino, Ulpiano Suarez; la ministra de Seguridad, Mercedes Rus; y el jefe de gabinete de Seguridad, Hugo Sánchez, entre otros.

De los 45 que hicieron el curso, nueve están en condiciones de portar estas armas y a fines de abril serán en total 30, indicó el intendente Ulpiano Suarez a MDZ .

De igual forma, descartó que esta semana puedan verse a los preventores portando las taser, teniendo en cuenta que "restan detalles" para estar listos. En parte, se especula que se pueda esperar hasta fines de abril para llegar a los 30 capitalinos en condiciones de usar estas armas no letales, que ya las ha utilizado la Policía de Mendoza en tres ocasiones en los últimos días.

El intendente aprovechó para ponderar el trabajo que ha realizado el municipio con inversión en seguridad, no sólo en la compra de las taser (que cuestan unos U$S 5.000 la unidad con sus cartuchos), sino también con la instalación de cámaras de videovigilancia, los "anillos" de seguridad y también la cooperación vecinal con la app Ojos en Alerta y las alarmas comunitarias.

"El aporte que hacemos no es sólo para 125.000 vecinos de la Ciudad de Mendoza, sino para los 300.000 que vienen día a día de otros lugares", planteó.

Además, indicó que el objetivo es "seguir profesionalizando y brindando herramientas para cumplir con las funciones".

Inversión millonaria en las pistola taser

Por otro lado, el gobernador Cornejo señaló que el Gobierno está haciendo "una inversión muy fuerte en seguridad en muchos aspectos. Hemos comprado todos los años móviles, hemos invertido en tecnología, en licencias, en cámaras, también incorporamos armamento, chalecos y ahora fuimos con las pistolas de baja letalidad. La Policía está lo mejor equipada posible para trabajar en la prevención y represión cuando se cometen delitos", sostuvo el gobernador.

cornejo suarez casado entregan pistolas taiser (8) Alf Ponce Mercado / MDZ

En términos concretos, el Gobierno y el municipio compraron 130 pistolas taser 7 y 390 cartuchos para estos dispositivos. En total, fueron unos U$S 640.000, lo que representan unos U$S 5.000 por cada pistola.

La empresa que ganó la licitación y proveyó las nuevas armas para la Policía de Mendoza fue Bucello y Asociados SRL. Se trata de una firma radicada en Vicente López, en Buenos Aires, dedicada desde hace 30 años a la venta de equipamiento para fuerzas de seguridad públicas y privadas.