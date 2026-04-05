Semana Santa 2026: récord de turistas pero con presupuestos ajustados

Más de 2,8 millones de personas viajaron por Argentina durante el fin de semana largo, un 5,6% más que el año pasado.

El fin de semana largo de Semana Santa 2026 dejó un balance agridulce para el sector turístico. Según los datos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), un total de 2.852.256 turistas se movilizaron por el país, marcando un crecimiento en el volumen de viajeros. No obstante, el impacto económico de $808.198 millones mostró una retracción real del 18,9%, evidenciando que los argentinos viajaron más, pero gastaron mucho menos.

Menos días y presupuestos ajustados El comportamiento del turista nacional sufrió cambios drásticos este año. La estadía promedio bajó a 2,6 noches (un 16,1% menos que en 2025), consolidando la tendencia de las "escapadas relámpago". El gasto diario por persona se ubicó en $108.982, lo que representa una caída real del 8,4% frente al ciclo anterior.

Desde CAME explicaron que el perfil predominante fue el de un turista prudente que priorizó destinos de cercanía y controló exhaustivamente sus gastos en gastronomía y compras.

"Una familia tipo necesitó más de $1,1 millones para viajar esta Semana Santa, lo que equivale al 69% de un salario medio", detalló un informe de la UADE citado por la entidad.

El impacto de las redes sociales y la IA Un dato que sorprende es la digitalización de la planificación. Según Booking, el 54% de los argentinos eligió su destino basándose en lo visto en redes sociales, mientras que un 19% ya utiliza herramientas de Inteligencia Artificial para organizar sus itinerarios, buscando optimizar costos y tiempos.