Semana Santa 2026: récord de turistas pero con presupuestos ajustados
Más de 2,8 millones de personas viajaron por Argentina durante el fin de semana largo, un 5,6% más que el año pasado.
El fin de semana largo de Semana Santa 2026 dejó un balance agridulce para el sector turístico. Según los datos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), un total de 2.852.256 turistas se movilizaron por el país, marcando un crecimiento en el volumen de viajeros. No obstante, el impacto económico de $808.198 millones mostró una retracción real del 18,9%, evidenciando que los argentinos viajaron más, pero gastaron mucho menos.
Menos días y presupuestos ajustados
El comportamiento del turista nacional sufrió cambios drásticos este año. La estadía promedio bajó a 2,6 noches (un 16,1% menos que en 2025), consolidando la tendencia de las "escapadas relámpago". El gasto diario por persona se ubicó en $108.982, lo que representa una caída real del 8,4% frente al ciclo anterior.
Desde CAME explicaron que el perfil predominante fue el de un turista prudente que priorizó destinos de cercanía y controló exhaustivamente sus gastos en gastronomía y compras.
"Una familia tipo necesitó más de $1,1 millones para viajar esta Semana Santa, lo que equivale al 69% de un salario medio", detalló un informe de la UADE citado por la entidad.
El impacto de las redes sociales y la IA
Un dato que sorprende es la digitalización de la planificación. Según Booking, el 54% de los argentinos eligió su destino basándose en lo visto en redes sociales, mientras que un 19% ya utiliza herramientas de Inteligencia Artificial para organizar sus itinerarios, buscando optimizar costos y tiempos.
Radiografía del turismo provincia por provincia
El movimiento fue federal, aunque con marcadas diferencias según la región y la oferta de precios:
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Costa Atlántica: Mar del Plata y Pinamar superaron el 80% de ocupación, mientras que Tandil tuvo ocupación plena gracias al turismo religioso.
Misiones: Puerto Iguazú brilló con más del 90% de plazas ocupadas y 25.000 visitantes en el Parque Nacional.
Patagonia: Bariloche (Fiesta del Chocolate) y Ushuaia se mantuvieron como los destinos más caros, con gastos diarios de hasta $220.000 por persona.
Norte Argentino: Salta registró picos del 100% en algunos destinos, mientras que Jujuy superó los $4.000 millones en impacto económico.
Cuyo: Mendoza recibió a más de 67.000 turistas con un impacto de $18.600 millones.
Centro: Córdoba mantuvo una ocupación superior al 70%, con Villa Ciudad América al límite de su capacidad.
Destinos emergentes y opciones económicas
Ante los altos costos en plazas tradicionales, crecieron destinos como Catamarca y La Rioja, que ofrecieron agendas culturales y de naturaleza más accesibles. Por su parte, provincias como Formosa y Chaco registraron una ocupación del 40%, con gastos diarios más moderados de entre $75.000 y $95.000.
En lo que va de 2026, ya se contabilizan tres fines de semana largos con un acumulado de 6,8 millones de turistas, marcando un año de alta movilidad pero de billeteras ajustadas frente a la situación económica nacional.