Se realizó el clásico Vía Crucis submarino de Puerto Madryn: fotos, videos y testimonios de los protagonistas

Este sábado se llevó a cabo una gran tradición que Puerto Madryn ofrece cada Semana Santa : el Vía Crusis submarino . Como la ciudad chubutense es la capital del buceo, su pasión por el mar está en todos lados, incluso en los ritos religiosos.

Se trata de un acontecimiento muy auténtico y especial que, desde 2014, cuenta con la bendición papal y que cada año convoca a cientos de residentes y visitantes.

Normalmente, el Vía Crusis submarino comienza el día viernes en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y se lleva a cabo como cualquier otro: Jesús lleva la cruz mientras se leen los pasajes bíblicos que cuentan su sacrificio y dolor en distintos puntos de la ciudad.

No obstante, todo cambia en la octava estación, cuando la multitud llega al Muelle “Comandante Luis Piedra Buena”. Allí se desarrolla el momento más emblemático de la celebración: la inmersión de la cruz de casi cuatro metros de altura en las aguas del Golfo Nuevo.

A partir de ese punto, las estaciones restantes continúan bajo el mar, a lo largo de unos 500 metros y a aproximadamente ocho metros de profundidad. Desde el mar, se proyecta el resplandor de la cruz iluminada, junto con las luces de los equipos que portan los buzos y las embarcaciones.

Mirá cómo se ve la cruz desde el muelle

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De este modo, la escena genera una postal única para quienes presencian el acontecimiento desde la costa o desde el muelle. El público, por su parte, enciende las llamadas "tulipas", unas velas envueltas en un papel en forma de tulipán para que no se apaguen con el viento chubutense.

via crusis submarino puerto madryn El público enciende las llamadas "tulipas", unas velas envueltas en un papel en forma de tulipán para que no se apaguen con el viento. Lucía Simoncelli

Además, los pasajes se leen a través de un hidrófono, lo que permite que las palabras también se escuchen bajo el agua, mientras buzos profesionales transportan la cruz durante el trayecto subacuático.

La ceremonia concluye cuando el sacerdote y los buzos emergen del agua cargando la cruz y avanzan hacia la orilla, donde son recibidos por la comunidad. Allí, el coro municipal y parroquial entona canciones alusivas junto a una gran fogata.

Todos los detalles de esta edición del Vía Crusis submarino

No obstante, esta edición N°22 fue distinta. Debido a cuestiones de logística de esta Semana Santa, el Vía Crusis submarino se realizó el sábado, es decir, aparte del Vía Crusis terrestre, que se llevó a cabo el día viernes como es habitual. De esta forma, las 14 estaciones se desarrollaron en el muelle.

En vez de un Jesús personificado por algún voluntario madrynense, la cruz fue transportada por veteranos de Malvinas. "Me emocionó muchísimo, porque para nosotros fue el concepto de camaradería, ¿no? Nosotros forzados a llevar la cruz. Tuvimos ese privilegio, más que nada porque hace poco se cumplieron 44 años de haber desembarcado en Malvinas. Yo tuve el honor de haber estado ese 2 de abril. Entonces, de alguna manera, llevar la cruz es una recompensa de ese hecho", declaró Ramón Carrera, uno de los excombatientes presentes, a MDZ.

Los veteranos de Malvinas en Puerto Madryn

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via crusis submarino puerto madryn 1 La cruz fue transportada por veteranos de Malvinas. Lucía Simoncelli

Uno de los clásicos personajes de la tradición es “Pinino” Orri, reconocido buzo de la ciudad y uno de los pioneros del evento. Cada edición, el hombre de 66 años desciende con su característica escafandra y acompaña el recorrido submarino de la cruz.

Así bajó la cruz luminosa al mar

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"Fue una excelente recreación, muy linda. El mar nos acompañó, estaba lleno de pececitos que rodearon todo el tiempo, y la claridad del agua ayudó muchísimo", comentó Pinino, minutos después de haber salido del mar.

Sin embargo, la cruz luminosa no está sola en el agua: a su alrededor se suman otros buzos, kayakistas y pequeñas embarcaciones que siguen el trayecto desde el agua, mientras cientos de personas observan desde el muelle y la costa. De esta forma, el evento se convierte en algo sumamente comunitario. "Somos todos gente de mar. En este momento tan especial, que es la Semana Santa, conjugamos nuestra parte espiritual con nuestra parte del trabajo de todos los días", explicó Orri.

via crusis submarino puerto madryn 5 Así se veían los buzos desde el muelle. Lucía Simoncelli

via crusis submarino puerto madryn 3 Así concluyó la N°22 edición del Via Crusis submarino. Lucía Simoncelli

Uno de los buzos que estuvo presente en el acontecimiento fue Gabriela. Ella da clases en el Club Argentino del Sur, en la ciudad de Gaiman, y había viajado con varias de sus alumnas especialmente para participar del Vía Crusis. "Es una hermosa experiencia, por eso este año traté de que la puedan hacer ellas", contó la profesora, mientras se preparaba para entrar al mar.

Cómo ver el Vía Crusis submarino

Otra de las particularidades de esta edición es que, por primera vez, el tradicional evento se trasmitió en vivo por el canal de Youtube de Madryn.travel. Para aquellas personas que no pudieron ver la experiencia personalmente, o que quieren revivirla, pueden acceder al stream completo, que quedará subido de forma permanente en la cuenta.

Para mas información, puede contactarse con Madryn Travel en su página web (www.madryn.travel) o a través de sus redes sociales (@madryn.travel).