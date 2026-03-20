Cómo es el Vía Crucis submarino, la propuesta de Puerto Madryn en Semana Santa

La Semana Santa en Puerto Madryn vuelve a posicionarse como una de las propuestas más singulares del país, donde la espiritualidad se fusiona con el mar en un escenario natural incomparable. El ya tradicional Vía Crucis Submarino será, una vez más, el eje de una agenda que combina fe, turismo y cultura.

La ceremonia comenzará el Viernes Santo en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, desde donde partirá la procesión que recorrerá las primeras estaciones por distintos puntos de la ciudad. El recorrido culminará el sábado en el muelle Comandante Luis Piedra Buena, donde tendrá lugar el momento más impactante.

Allí, una cruz de casi cuatro metros será sumergida en las aguas del Golfo Nuevo para dar inicio a la parte submarina del Vía Crucis. A unos ocho metros de profundidad y a lo largo de aproximadamente 500 metros, buzos profesionales trasladarán la cruz mientras se relatan las estaciones mediante un sistema de audio subacuático.

El despliegue incluye la participación de nadadores, kayakistas y embarcaciones que acompañan el recorrido desde el agua, mientras cientos de personas siguen la ceremonia desde la costa. Con la caída del sol, el evento adquiere una atmósfera especial: las velas encendidas por el público y la cruz iluminada bajo el mar construyen una postal única.

El cierre llega con la salida de los buzos y el sacerdote hacia la orilla, donde la comunidad recibe la cruz en un clima de recogimiento, acompañado por música coral y una fogata que simboliza el final de la ceremonia.

Temporada de orcas

Pero la propuesta de Madryn no se agota en lo religioso. Durante esos días también se desarrollará la Feria de Pescadores Artesanales, un espacio donde productores locales ofrecen mariscos frescos, paellas, empanadas y otras especialidades típicas de la cocina patagónica. La iniciativa permite además conocer de cerca el trabajo de quienes viven del mar y sostienen una tradición productiva histórica.

via crucis submarino en puerto madryn (3)

A esto se suma un atractivo natural de escala internacional: la temporada de orcas en Península Valdés. Entre marzo y mayo, estos animales protagonizan el fenómeno del varamiento intencional, una técnica de caza única en el mundo que puede observarse desde puntos estratégicos como Punta Norte.

De esta manera, Puerto Madryn se consolida como un destino que durante Semana Santa ofrece mucho más que descanso: una experiencia que integra espiritualidad, naturaleza y sabores, en un entorno que invita a vivir la Patagonia en toda su intensidad.