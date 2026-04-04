El clásico Via Crucis submarino de Puerto Madryn se transmitirá en vivo por primera vez: dónde verlo

Como todos los años, este sábado 4 de abril tendrá lugar una nueva edición de la recreación del Vía Crucis Submarino de Puerto Madryn . La particularidad este año es que, por primera vez, este acontecimiento singular que convoca a residentes y visitantes en una ceremonia cargada de simbolismo, podrá verse en vivo.

El recorrido comienza en el Muelle “Comandante Luis Piedra Buena”, donde se desarrolla el momento más emblemático de la celebración: la inmersión de la cruz de casi cuatro metros de altura en las aguas del Golfo Nuevo.

A partir de ese punto, las estaciones restantes continúan bajo el mar, a lo largo de unos 500 metros y a aproximadamente ocho metros de profundidad.

El recorrido es guiado relatando la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo a través de un hidrófono, para que las palabras también se escuchen bajo el agua, mientras buzos profesionales transportan la cruz durante el trayecto subacuático.

También se suman otros buzos, kayakistas y pequeñas embarcaciones que siguen el trayecto desde el agua, mientras cientos de personas observan desde el muelle y la costa.

La ceremonia concluye cuando los buzos emergen del agua cargando la cruz y avanzan hacia la orilla, donde son recibidos por la comunidad. Allí, el coro municipal y parroquial entona canciones alusivas junto a una gran fogata y, de esta forma, marcan el cierre de una celebración profundamente emotiva que cada año reúne a la comunidad en un clima de fe, reflexión y recogimiento.

Cómo ver el Vía Crucis Submarino en vivo

Por primera vez, la recreación del Vía Crucis Submarino contará con una transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de Madryn.travel (www.youtube.com/@secturmadryn). El vivo comenzará a las 19 horas.

De esta manera, quienes no puedan acercarse a la costa podrán seguir cada estación bajo el agua en tiempo real desde cualquier lugar. Además, para aquellos que quieran revivir la experiencia o verla más tarde, el stream completo quedará subido de forma permanente en la cuenta, permitiendo que la magia de esta celebración llegue a todo el mundo.

Para más información, puede contactarse con la Web de Madryn Travel (www.madryn.travel) o en sus redes sociales @madryn.travel.