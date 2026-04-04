Domingo de Pascuas en Mendoza: qué dice el pronóstico del tiempo

Mendoza parece haber dejado momentáneamente atrás el calor sofocante. Luego de un sábado con temperaturas otoñales, el pronóstico del tiempo marca que el domingo de Pascuas en la provincia tendrá condiciones climatológicas estables, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones.

De acuerdo a los datos aportados por el Servicio Meteorológico Nacional , la temperatura mínima se ubicará en torno a los 10°, mientras que la máxima será de 19°. Durante la jornada el cielo estará mayormente nublado.

En cuanto a las condiciones en alta montaña, la máxima rondará los 2° y la mínima se situará en 0°, con condiciones de nubosidad que irán en aumento hacia la noche.

Durante las primeras horas del día el cielo estará mayormente nublado y el ambiente será frío, en línea con lo sucedido durante el sábado. En cuanto al viento, se prevé circulación leve proveniente del sector sureste, lo que mantendrá las temperaturas frescas.

Ya hacia la noche, se espera un aumento gradual de la temperatura, con disminución de la nubosidad.

ruta acceso sur acceso este clima temperatura pronóstico nubes nublado (1) Hacia la noche se espera un leve aumento de temperatura. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Cómo comenzará la semana

El lunes 6 trae la misma tendencia que la mostrada durante Semana Santa, aunque la tarde despeja y la máxima sube levemente a 18°.

A partir del martes 7 el panorama mejora notablemente. El sol se impone y las máximas trepan hasta los 21°, valores que se mantienen estables el miércoles 8 y el jueves 9. Las mínimas se ubican entre los 8° y 9° durante toda esa franja, consolidando el clima fresco y soleado típico del otoño mendocino.