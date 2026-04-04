Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, Mendoza tendrá un sábado con temperaturas en baja, cielo nublado y presencia de viento del sur.

Mendoza se prepara para un sábado más frío: qué dice el pronóstico.

Después de varios días de calor, Mendoza siente el cambio de estación. Este sábado 4 de abril el tiempo da un giro y las temperaturas otoñales se instalan en la provincia con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sector sur y descenso térmico, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La máxima del sábado llegará a los 17° y la mínima será de 12°. El cielo se mantendrá cubierto durante la mañana, mediodía y la tarde, con probabilidad de precepitaciones prácticamente nula en la capital aunque la situación es diferente en el este y sudeste de la provincia, donde sí se esperan lluvias. La cordillera, en tanto, tendrá poco nubosidad.

Los vientos moderados del sur serán los encargados de traer el aire frío, consolidando el ingreso del otoño después de un verano que se extendió más de lo esperado en la región.

Pronóstico, clima, calor, primavera-6 El Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo nublado y viento del sur. MILAGROS LOSTES - MDZ Pronóstico extendido: cómo sigue la semana El domingo 5 también arranca nublado pero mejora hacia la noche, con una mínima de 10° y máxima de 17°. El lunes 6 trae la misma tendencia, aunque la tarde despeja y la máxima sube levemente a 18°.