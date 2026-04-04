Jujuy: el Vía Crucis andino en Yavi que une fe, tradición y cultura ancestral

El Vía Crucis en Yavi, Jujuy, combina rituales católicos y costumbres andinas, convocando a comunidades que caminan kilómetros para vivir una noche única.

En el norte jujeño, mujeres de comunidades andinas protagonizan un ritual centenario en Viernes Santo. Fotos: Turismo Jujuy / Cadena 3

En norte de Jujuy, la localidad de Yavi es escenario de uno de los Vía Crucis más singulares de la Argentina, donde la fe católica se fusiona con tradiciones ancestrales de la cultura andina. Durante toda la noche, fieles llegan tras recorrer largos trayectos de hasta 20 kilómetros para participar de una ceremonia cargada de espiritualidad, música y simbolismo.

Uno de los momentos más conmovedores lo protagonizan las “doctrinas”, cantos religiosos interpretados principalmente por mujeres que, sin formación académica, memorizan durante todo el año las letras dedicadas a la Pasión de Cristo.

Estas melodías, que combinan influencias gregorianas con sonidos del norte argentino, acompañan el recorrido nocturno por las calles de tierra y piedra del pueblo, generando un clima de profundo recogimiento.

via crucis en yavi 2 foto cadena 3 Vía Crucis andino: tradición en Jujuy La procesión incluye también la participación de las “piadosas”, jóvenes que cargan la imagen de la Virgen de los Dolores descalzas y en silencio, en una muestra de devoción que impacta a locales y visitantes. El ritual que se realiza en Semana Santa, contempla cuatro recorridos durante la madrugada, culminando al amanecer en un mirador donde una cruz marca el final del camino.

La celebración continúa con la tradicional Feria Pascual, donde productores y artesanos mantienen vivo el sistema de trueque, acompañado de coplas y música popular.