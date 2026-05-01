Te revelamos en esta receta todos los secretos de choripán con chimichurri

Esta receta de choripán con chimichurri es un clásico argentino ideal para disfrutar en reuniones o asados. La combinación del chorizo jugoso con pan crocante y una salsa llena de sabor es irresistible. Es una preparación simple, rápida y perfecta para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Chorizo — 4 unidades
- Pan tipo francés — 4 unidades
Para el chimichurri
- Perejil fresco — 20 gramos
- Ajo — 3 dientes
- Aceite — 100 mililitros
- Vinagre — 30 mililitros
- Orégano — 3 gramos
- Ají molido — 3 gramos
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear choripán con chimichurri delicioso
1- Encender la parrilla y formar brasas.
2- Cocinar los chorizos hasta que estén bien dorados por fuera y jugosos por dentro.
3- Cortar el pan y tostarlo ligeramente.
4- Para el chimichurri, picar el perejil fresco y el ajo.
5- Mezclar con el aceite, el vinagre, el orégano, el ají molido, la sal y la pimienta.
6- Cortar los chorizos y colocarlos dentro del pan.
7- Agregar abundante chimichurri y servir el choripán caliente.
De la cocina a la mesa
El choripán con chimichurri es uno de los íconos de la gastronomía argentina. Esta receta combina sabores simples pero intensos que lo convierten en una opción irresistible. Es ideal para reuniones al aire libre, asados o comidas informales. El chorizo aporta jugosidad, el pan textura y el chimichurri un toque fresco y especiado. Además, se prepara en pocos pasos y con ingredientes accesibles. Se puede acompañar con ensaladas o papas para completar la comida. Este choripán casero es sinónimo de tradición, sabor y disfrute compartido. ¡A disfrutar!.