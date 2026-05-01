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Descubre esta receta de locro de zapallo: un clásico con toque moderno

La receta de locro, un clásico argentino, se renueva con el toque de zapallo y las tendencias de moda en cocina.

Candela Spann

Receta de locro de zapallo con sello argentino

Receta de locro de zapallo con sello argentino

Shutterstock

Esta receta de locro de zapallo es ideal para quienes buscan una versión más liviana y vegetal de este clásico argentino. El zapallo aporta cremosidad y un sabor suave que se integra perfecto con el resto de los ingredientes. Es una preparación rendidora, nutritiva y muy reconfortante. ¡Manos a la obra!.

Una receta de esas que quedan para siempre
Una receta de esas que quedan para siempre

Una receta de esas que quedan para siempre

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • Zapallo — 800 gramos
  • Maíz blanco partido — 300 gramos
  • Porotos blancos — 200 gramos
  • Cebolla — 2 unidades
  • Puerro — 1 unidad
  • Ajo — 3 dientes
  • Caldo de verduras — 1,5 litros
  • Aceite — 30 mililitros
  • Pimentón dulce — 5 gramos
  • Ají molido — 3 gramos
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear un locro de zapallo delicioso

1- Remojar el maíz blanco partido y los porotos blancos durante 12 horas.

2- Cocinar el maíz y los porotos en el caldo de verduras hasta que comiencen a ablandarse.

3- Picar la cebolla, el puerro y el ajo, y rehogarlos en el aceite.

4- Agregar el zapallo cortado en cubos.

5- Incorporar los condimentos: pimentón dulce, ají molido, sal y pimienta.

6- Unir todo en una olla y cocinar a fuego bajo hasta lograr una textura cremosa.

7- Servir el locro de zapallo bien caliente.

Esta receta es una excelente opción para crear un plato increíble
Esta receta es una excelente opci&oacute;n para crear un plato incre&iacute;ble

Esta receta es una excelente opción para crear un plato increíble

De la cocina a la mesa

El locro de zapallo es una alternativa deliciosa y más liviana al tradicional. Esta receta mantiene el espíritu del plato clásico, pero con un enfoque vegetal que resalta la cremosidad del zapallo. Su textura espesa y su sabor suave lo convierten en una comida perfecta para días fríos. Además, se puede preparar con anticipación y recalentar sin perder calidad. Este locro casero es práctico, rendidor y una excelente forma de disfrutar sabores tradicionales de otra manera. ¡A disfrutar!.

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