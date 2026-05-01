Descubre esta receta de locro de zapallo: un clásico con toque moderno

Esta receta de locro de zapallo es ideal para quienes buscan una versión más liviana y vegetal de este clásico argentino. El zapallo aporta cremosidad y un sabor suave que se integra perfecto con el resto de los ingredientes. Es una preparación rendidora, nutritiva y muy reconfortante. ¡Manos a la obra!.

Una receta de esas que quedan para siempre

Una receta de esas que quedan para siempre

1- Remojar el maíz blanco partido y los porotos blancos durante 12 horas.

2- Cocinar el maíz y los porotos en el caldo de verduras hasta que comiencen a ablandarse.

3- Picar la cebolla, el puerro y el ajo, y rehogarlos en el aceite.

4- Agregar el zapallo cortado en cubos.

5- Incorporar los condimentos: pimentón dulce, ají molido, sal y pimienta.

6- Unir todo en una olla y cocinar a fuego bajo hasta lograr una textura cremosa.

7- Servir el locro de zapallo bien caliente.

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De la cocina a la mesa

El locro de zapallo es una alternativa deliciosa y más liviana al tradicional. Esta receta mantiene el espíritu del plato clásico, pero con un enfoque vegetal que resalta la cremosidad del zapallo. Su textura espesa y su sabor suave lo convierten en una comida perfecta para días fríos. Además, se puede preparar con anticipación y recalentar sin perder calidad. Este locro casero es práctico, rendidor y una excelente forma de disfrutar sabores tradicionales de otra manera. ¡A disfrutar!.