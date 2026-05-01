Descubre esta receta de locro de zapallo: un clásico con toque moderno
La receta de locro, un clásico argentino, se renueva con el toque de zapallo y las tendencias de moda en cocina.
Esta receta de locro de zapallo es ideal para quienes buscan una versión más liviana y vegetal de este clásico argentino. El zapallo aporta cremosidad y un sabor suave que se integra perfecto con el resto de los ingredientes. Es una preparación rendidora, nutritiva y muy reconfortante. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 6 porciones)
- Zapallo — 800 gramos
- Maíz blanco partido — 300 gramos
- Porotos blancos — 200 gramos
- Cebolla — 2 unidades
- Puerro — 1 unidad
- Ajo — 3 dientes
- Caldo de verduras — 1,5 litros
- Aceite — 30 mililitros
- Pimentón dulce — 5 gramos
- Ají molido — 3 gramos
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear un locro de zapallo delicioso
1- Remojar el maíz blanco partido y los porotos blancos durante 12 horas.
2- Cocinar el maíz y los porotos en el caldo de verduras hasta que comiencen a ablandarse.
3- Picar la cebolla, el puerro y el ajo, y rehogarlos en el aceite.
4- Agregar el zapallo cortado en cubos.
5- Incorporar los condimentos: pimentón dulce, ají molido, sal y pimienta.
6- Unir todo en una olla y cocinar a fuego bajo hasta lograr una textura cremosa.
7- Servir el locro de zapallo bien caliente.
De la cocina a la mesa
El locro de zapallo es una alternativa deliciosa y más liviana al tradicional. Esta receta mantiene el espíritu del plato clásico, pero con un enfoque vegetal que resalta la cremosidad del zapallo. Su textura espesa y su sabor suave lo convierten en una comida perfecta para días fríos. Además, se puede preparar con anticipación y recalentar sin perder calidad. Este locro casero es práctico, rendidor y una excelente forma de disfrutar sabores tradicionales de otra manera. ¡A disfrutar!.