Calabaza en tu pan: descubre la receta perfecta para el mate

Esta receta de pan de calabaza es ideal para quienes buscan una opción casera, suave y con un toque ligeramente dulce . La calabaza aporta humedad, color y sabor, logrando un pan esponjoso y delicioso. Es una receta fácil, perfecta para acompañar comidas o disfrutar en cualquier momento. ¡Manos a la obra!

Esta receta cambiará el sabor de tus panes

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1- Pisar la calabaza cocida hasta formar un puré.

2- Disolver la levadura fresca en el agua tibia con el azúcar.

3- Mezclar la harina de trigo, la sal y el puré de calabaza.

4- Incorporar la mezcla de levadura y el aceite.

5- Amasar hasta lograr una masa suave y elástica.

6- Dejar leudar durante 1 hora.

7- Formar el pan y colocar en un molde.

8- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta que el pan esté dorado.

Esta receta de pan de calabaza es suave y esponjosa Esta receta de pan de calabaza es suave y esponjosa Shutterstock

De la cocina a la mesa

El pan de calabaza es una opción deliciosa y versátil para sumar a la cocina casera. Esta receta logra una miga suave, húmeda y con un leve dulzor natural gracias a la calabaza. Es ideal para acompañar comidas saladas, untar con manteca o disfrutar con algo dulce. Además, su color y aroma lo hacen muy atractivo. Se puede preparar con anticipación y conservar varios días. Este pan casero es práctico, rendidor y una excelente forma de incorporar verduras a tu dieta. ¡A disfrutar!.