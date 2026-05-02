Calabaza en tu pan: descubre la receta perfecta para el mate
La calabaza le da a esta receta de pan casero una suavidad y dulzor únicos, convirtiéndolo en el acompañamiento perfecto para tu mate.
Esta receta de pan de calabaza es ideal para quienes buscan una opción casera, suave y con un toque ligeramente dulce. La calabaza aporta humedad, color y sabor, logrando un pan esponjoso y delicioso. Es una receta fácil, perfecta para acompañar comidas o disfrutar en cualquier momento. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 1 pan grande)
- Harina de trigo — 500 gramos
- Calabaza cocida — 300 gramos
- Agua — 150 mililitros
- Levadura fresca — 25 gramos
- Azúcar — 20 gramos
- Sal — 10 gramos
- Aceite — 30 mililitros
Paso a paso para crear pan de calabaza delicioso
1- Pisar la calabaza cocida hasta formar un puré.
2- Disolver la levadura fresca en el agua tibia con el azúcar.
3- Mezclar la harina de trigo, la sal y el puré de calabaza.
4- Incorporar la mezcla de levadura y el aceite.
5- Amasar hasta lograr una masa suave y elástica.
6- Dejar leudar durante 1 hora.
7- Formar el pan y colocar en un molde.
8- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta que el pan esté dorado.
De la cocina a la mesa
El pan de calabaza es una opción deliciosa y versátil para sumar a la cocina casera. Esta receta logra una miga suave, húmeda y con un leve dulzor natural gracias a la calabaza. Es ideal para acompañar comidas saladas, untar con manteca o disfrutar con algo dulce. Además, su color y aroma lo hacen muy atractivo. Se puede preparar con anticipación y conservar varios días. Este pan casero es práctico, rendidor y una excelente forma de incorporar verduras a tu dieta. ¡A disfrutar!.