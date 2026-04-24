La masa madre ya no es solo pan: el ingrediente que está transformando la pastelería

La masa madre dejó de ser un recurso exclusivo de la panadería tradicional para convertirse en uno de los grandes protagonistas de la innovación gastronómica a nivel global. Lo que durante años estuvo ligado a procesos artesanales y fermentaciones lentas hoy se expande hacia nuevas categorías, desde pizzas hasta productos dulces, marcando un cambio profundo en la industria.

Este crecimiento no es casual. Responde a una combinación de factores que hoy definen las decisiones de consumo: sabor, calidad y una búsqueda cada vez más marcada por opciones percibidas como naturales.

El interés por la masa madre se consolidó como uno de los fenómenos más relevantes dentro del universo de la panadería y la pastelería . Así lo reflejan estudios internacionales de consumo que la posicionan como una de las tendencias más comentadas a nivel mundial, con proyecciones de crecimiento sostenido en los próximos años.

En este contexto, el ingrediente dejó de ser una técnica para especialistas y pasó a ocupar un lugar central en el desarrollo de nuevos productos.

Uno de los cambios más visibles es su expansión hacia preparaciones que históricamente no estaban vinculadas a este tipo de fermentación. La pizza encabeza esta transformación.

“La pizza hoy encabeza ese rango de productos por fuera del pan”, explica Hernando Ezequiel Álvarez, Jefe de Innovation Center de Puratos Argentina, Paraguay y Uruguay.

Según detalla el especialista, el uso de masa madre no solo mejora el sabor, sino que modifica la textura final: “la fermentación con masa madre no solo mejora el sabor, sino que aporta elasticidad y una textura final con alvéolos más grandes que modifican la mordida y la experiencia sensorial”.

Este mismo efecto se traslada a otros productos como panes chatos y flat breads, donde se logra una estructura más aireada y un perfil aromático más complejo.

El desembarco en lo dulce

La verdadera revolución, sin embargo, ocurre en la pastelería. Cookies, galletitas y tortas comienzan a incorporar masa madre como parte de sus recetas, generando un nuevo equilibrio de sabores.

“En cookies, la masa madre aporta valores ácidos para los sabores, que combinan muy bien con frutas como frutos rojos o manzana”, señala Álvarez.

Este aporte ácido, lejos de ser un defecto, se convierte en un diferencial que potencia los sabores dulces y abre nuevas posibilidades creativas.

Sudamérica lidera el crecimiento

El avance de esta tendencia también se refleja en los números. En el segmento de productos dulces, Sudamérica muestra uno de los mayores niveles de crecimiento a nivel global, posicionándose como una región clave en la expansión de la masa madre.

Este fenómeno evidencia no solo un cambio en los hábitos de consumo, sino también una oportunidad para el desarrollo de propuestas innovadoras dentro del mercado regional.

Más sabor, mejor textura y mayor durabilidad

Desde el punto de vista técnico, los beneficios son múltiples. Los productos elaborados con masa madre presentan mayor hidratación, lo que se traduce en una textura más húmeda y una mayor conservación en el tiempo.

Además, desarrollan características distintivas como una corteza más crocante y una miga con alvéolos brillantes y textura cerosa, atributos que elevan la calidad percibida.

Estas ventajas también se extienden a productos más complejos. “Hace que el pan adopte más volumen y una predisposición a relajar la masa más fácilmente”, explica Álvarez, destacando su utilidad en masas laminadas y hojaldres.

Un ingrediente que requiere precisión

A pesar de sus beneficios, la incorporación de masa madre no es automática. Su uso exige conocimiento técnico y adaptación en los procesos de producción.

“No hay una regla única: en panes se puede usar entre un 5% y un 25%, aunque en galletitas o crackers la adición puede ser hasta del 100%”, recomienda el especialista.

En muchos casos, incluso se combina con levadura para lograr un equilibrio entre tiempos de producción y calidad final.

waffle de masa madre

Entre la tradición y la innovación

El crecimiento de la masa madre también está impulsado por una búsqueda estética y conceptual. La incorporación de ingredientes naturales y colores innovadores —como matcha, remolacha o arándanos— permite desarrollar productos que no solo destacan por su sabor, sino también por su atractivo visual.

En un contexto donde la imagen y la experiencia son clave, especialmente en redes sociales, este tipo de propuestas gana terreno rápidamente.

Una tendencia que redefine la industria

Todo indica que la masa madre dejó de ser una técnica de nicho para convertirse en un elemento central de la panadería y la pastelería moderna.

Su versatilidad, sus beneficios técnicos y su alineación con las nuevas demandas del consumidor la posicionan como una de las grandes protagonistas del futuro gastronómico. Lo que comenzó como una tradición hoy se transforma en innovación. Y en ese camino, la masa madre demuestra que aún tiene mucho por ofrecer.