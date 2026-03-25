Día del Waffle: la receta simple para celebrarlo este 25 de marzo en casa

Cada 25 de marzo, los waffles se convierten en protagonistas. Este clásico de la cocina internacional, asociado al desayuno y la merienda, tiene su día y una excusa perfecta para volver a prepararlos en casa. Lejos de ser una receta compleja o reservada a cafeterías especializadas, los waffles pueden hacerse con ingredientes simples y una técnica accesible, incluso para quienes no tienen experiencia en repostería.

La clave está en respetar las proporciones, cuidar la cocción y entender que su encanto reside en el contraste: una superficie dorada y crujiente que esconde un interior tierno y aireado. Celebrar el Día del Waffle no requiere grandes despliegues, sino ganas de cocinar algo reconfortante y compartirlo.

Aunque hoy se los asocia con desayunos modernos y mesas abundantes, los waffles tienen una historia extensa. Con distintas versiones en Europa y América, este formato de masa cocida entre placas calientes se adaptó a los gustos de cada región.

Lo que no cambió es su carácter festivo. Los waffles suelen aparecer en momentos de pausa, encuentros familiares o fines de semana sin apuro. Su forma, su textura y la posibilidad infinita de acompañamientos los convirtieron en una preparación tan versátil como querida.

La receta clásica de waffles no exige ingredientes difíciles ni procesos largos. La mayoría de los productos suelen estar ya en la cocina, lo que facilita una celebración espontánea.

Ingredientes (para 6 a 8 waffles):

2 tazas de harina de trigo

2 huevos

1¾ taza de leche

80 g de manteca derretida

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Esencia de vainilla (opcional)

Estos ingredientes permiten obtener waffles equilibrados, con buen cuerpo y sabor neutro, ideales tanto para versiones dulces como saladas.

Paso a paso: la técnica que marca la diferencia

Separar secos y líquidos

En un bowl, mezclar la harina, el polvo de hornear, el azúcar y la sal. En otro recipiente, batir los huevos con la leche, la manteca derretida y la vainilla.

Unir sin sobremezclar

Incorporar los líquidos a los secos de manera gradual. Mezclar hasta integrar, sin batir en exceso. Una masa ligeramente grumosa es preferible a una demasiado trabajada, ya que garantiza un interior más esponjoso.

Reposo breve

Dejar descansar la mezcla unos 10 minutos ayuda a mejorar la textura final, permitiendo que la harina se hidrate correctamente.

Cocción en wafflera caliente

Precalentar la wafflera y engrasarla apenas. Verter la cantidad necesaria de masa y cocinar hasta que el waffle esté dorado y crujiente. El tiempo dependerá del equipo, pero suele oscilar entre 3 y 5 minutos.

Una delicia para compartir en tu mesa. Shutterstock

El secreto del waffle perfecto

Un buen waffle no debe quedar pálido ni blando. La cocción completa es fundamental para lograr esa superficie crocante que lo distingue de otras preparaciones similares.

Otro punto clave es no abrir la wafflera antes de tiempo. El vapor interno es parte del proceso y liberarlo prematuramente afecta la textura.

Dulces, salados y personalizables

Una de las razones por las que los waffles siguen vigentes es su capacidad de adaptarse a todos los gustos.

Opciones dulces:

Miel, maple o almíbar

Frutas frescas

Crema batida

Dulce de leche

Chocolate derretido

Opciones saladas:

Quesos y jamón

Palta y huevo

Pollo salteado

Verduras grilladas

También es posible modificar la receta base agregando cacao, ralladura de cítricos o especias suaves.

Un ritual para compartir

Celebrar el Día del Waffle no se trata solo de cocinar. Es una invitación a detenerse, a disfrutar del proceso y a compartir una mesa sin apuro. Prepararlos en casa permite adaptar la receta, elegir los acompañamientos y transformar una comida simple en un pequeño festejo cotidiano.