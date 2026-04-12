Receta de pan ciabatta para que tus sándwiches pasen a otro nivel
Receta de pan ciabatta casero, crocante por fuera y aireado por dentro. Ideal para sandwiches, fácil de hacer y con sabor irresistible.
Si te encanta el pan casero, esta receta de pan ciabatta es perfecta. De origen italiano, se caracteriza por su miga aireada y corteza crocante. Con pocos ingredientes y algo de paciencia, podés lograr un pan delicioso ideal para sandwiches o acompañar comidas. Una preparación clásica que vale la pena hacer en casa.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
- 500 gramos de harina de trigo 000.
- 400 mililitros de agua.
- 10 gramos de sal.
- 5 gramos de levadura seca.
- 20 mililitros de aceite de oliva.
Paso a paso para crear un pan ciabatta delicioso
1- En un bowl, mezclá la harina de trigo 000 con la levadura seca.
2- Agregá el agua y mezclá hasta formar una masa pegajosa.
3- Sumá la sal y el aceite de oliva.
4- Amasá suavemente o realizá pliegues durante varios minutos.
5- Dejá reposar la masa tapada hasta que duplique su volumen.
6- Volcá la masa sobre una superficie enharinada y dividila.
7- Formá las piezas sin desgasificar demasiado.
8- Horneá hasta lograr una corteza dorada y crocante.
De la cocina a la mesa
Esta receta de pan ciabatta es ideal para quienes buscan un pan casero con textura y sabor únicos. Su miga aireada y su corteza crujiente lo convierten en el compañero perfecto para sandwiches, bruschettas o para disfrutar solo con un buen aceite de oliva. Aunque requiere algo de tiempo por los leudados, el resultado vale totalmente la pena. Es versátil ya que podés adaptarla según tus gustos y que siempre sorprende. Sin dudas, hacer pan en casa es una experiencia gratificante, y esta ciabatta es una excelente opción para empezar y lucirte. ¡Preparala!.