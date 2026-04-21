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Receta de flan de huevo: el clásico casero que no falla

Receta de flan de huevo casero, un clásico cremoso y fácil de hacer, ideal como postre económico y delicioso para cualquier ocasión.

Esta receta será tu aliada

Esta receta será tu aliada

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Esta receta de flan de huevo es un clásico infalible de la cocina casera, ideal para disfrutar como postre en cualquier ocasión. Con una textura suave y cremosa, el flan de huevo se destaca por su sabor delicado. Es una preparación simple, económica y perfecta para hacer con pocos ingredientes.

Con pocos ingredientes prepará esta receta de flan de huevo
Con pocos ingredientes prepar&aacute; esta receta de flan de huevo

Con pocos ingredientes prepará esta receta de flan de huevo

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • Huevos — 4 unidades (240 gramos)

  • Leche — 500 mililitros

  • Azúcar — 150 gramos

  • Esencia de vainilla — 5 mililitros

Para el caramelo:

  • Azúcar — 100 gramos

  • Agua — 30 mililitros

Paso a paso para crear un flan de huevo perfecto

1- En una sartén, colocar el azúcar y el agua para hacer el caramelo.

2- Cocinar a fuego medio hasta que tome un color dorado.

3- Volcar el caramelo en un molde cubriendo la base.

4- En un bowl, batir los huevos con el azúcar.

5- Agregar la leche y la esencia de vainilla, mezclando sin generar mucha espuma.

6- Colar la preparación para un resultado más suave.

7- Verter la mezcla en el molde acaramelado.

8- Colocar el molde dentro de una fuente con agua caliente (baño María).

9- Hornear a 160 °C durante 50 a 60 minutos.

10- Dejar enfriar, llevar a la heladera y desmoldar el flan de huevo antes de servir.

Receta muy fácil de flan de huevo
Receta muy f&aacute;cil de flan de huevo

Receta muy fácil de flan de huevo

De la cocina a la mesa

El flan de huevo es uno de los postres más tradicionales y queridos, gracias a su textura cremosa y su sabor suave. Esta receta permite lograr un resultado firme pero delicado, con ese caramelo que aporta un toque dulce y ligeramente amargo. Es ideal para servir bien frío y se puede acompañar con crema o dulce de leche. Además, es una preparación económica y rendidora, perfecta para compartir en familia. Con pocos ingredientes y una técnica simple, se obtiene un postre clásico que nunca pasa de moda y siempre queda bien en la mesa. ¡Disfrutalo!.

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