Receta clásica argentina: medialunas de grasa perfectas para el mate

Esta receta de medialunas de grasa es un clásico bien argentino, ideal para acompañar el mate con algo salado y casero. Con una textura hojaldrada y un sabor intenso, las medialunas de grasa se destacan por su simpleza. Es una preparación rendidora, económica y perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.

1- En un bowl, disolver la levadura con el agua tibia y el azúcar .

2- Agregar la harina y la sal , integrando hasta formar una masa.

3- Incorporar la grasa y amasar hasta lograr una textura lisa.

4- Dejar reposar tapada hasta que duplique su tamaño.

5- Estirar la masa en forma rectangular y realizar pliegues simples para dar un leve hojaldrado.

6- Volver a estirar y cortar triángulos.

7- Enrollar cada triángulo formando las medialunas de grasa.

8- Colocar en una placa y dejar levar 30 minutos.

9- Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos.

10- Retirar cuando estén doradas y servir las medialunas de grasa tibias.

Receta de medialunas de grasa Receta de medialunas de grasa Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las medialunas de grasa son un clásico infaltable en panaderías y mesas argentinas. Esta receta permite lograr una textura crocante por fuera y tierna por dentro, con ese sabor característico que las distingue de las dulces. Son ideales para acompañar el mate, especialmente en desayunos o meriendas. También combinan muy bien con fiambres o quesos. Al ser una preparación sencilla, se pueden hacer en casa con pocos ingredientes y buenos resultados. Además, recién horneadas tienen un aroma irresistible. Una opción tradicional, económica y perfecta para disfrutar en cualquier ocasión. ¡A poner la pava!.