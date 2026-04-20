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Receta clásica argentina: medialunas de grasa perfectas para el mate

Receta de medialunas de grasa caseras, crocantes y saladas, ideales para acompañar el mate con un clásico argentino fácil y económico.

Candela Spann

Esta receta de medialunas de grasa en perfecta

Esta receta de medialunas de grasa en perfecta

Shutterstock

Esta receta de medialunas de grasa es un clásico bien argentino, ideal para acompañar el mate con algo salado y casero. Con una textura hojaldrada y un sabor intenso, las medialunas de grasa se destacan por su simpleza. Es una preparación rendidora, económica y perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.

Medialunas de grasa caseras receta fácil
Medialunas de grasa caseras receta f&aacute;cil

Medialunas de grasa caseras receta fácil

Ingredientes (rinde 12 porciones)

  • Harina de trigo — 500 gramos

  • Agua tibia — 250 mililitros

  • Grasa vacuna — 120 gramos

  • Levadura fresca — 25 gramos

  • Azúcar — 20 gramos

  • Sal — 10 gramos

Paso a paso para crear medialunas de grasa deliciosas

1- En un bowl, disolver la levadura con el agua tibia y el azúcar.

2- Agregar la harina y la sal, integrando hasta formar una masa.

3- Incorporar la grasa y amasar hasta lograr una textura lisa.

4- Dejar reposar tapada hasta que duplique su tamaño.

5- Estirar la masa en forma rectangular y realizar pliegues simples para dar un leve hojaldrado.

6- Volver a estirar y cortar triángulos.

7- Enrollar cada triángulo formando las medialunas de grasa.

8- Colocar en una placa y dejar levar 30 minutos.

9- Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos.

10- Retirar cuando estén doradas y servir las medialunas de grasa tibias.

Receta de medialunas de grasa
Receta de medialunas de grasa

Receta de medialunas de grasa

De la cocina a la mesa

Las medialunas de grasa son un clásico infaltable en panaderías y mesas argentinas. Esta receta permite lograr una textura crocante por fuera y tierna por dentro, con ese sabor característico que las distingue de las dulces. Son ideales para acompañar el mate, especialmente en desayunos o meriendas. También combinan muy bien con fiambres o quesos. Al ser una preparación sencilla, se pueden hacer en casa con pocos ingredientes y buenos resultados. Además, recién horneadas tienen un aroma irresistible. Una opción tradicional, económica y perfecta para disfrutar en cualquier ocasión. ¡A poner la pava!.

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