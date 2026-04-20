Receta fácil: facturas danesas caseras con crema pastelera deliciosa
Receta de factura danesa con crema pastelera caseras, hojaldradas y deliciosas, ideales para disfrutar en el desayuno o la merienda con un toque de pastelería.
Esta receta de factura danesa con crema pastelera es ideal para disfrutar una factura hojaldrada, suave y deliciosa. Con una masa aireada y un relleno cremoso, las danesas son perfectas para la merienda o el desayuno. Es una delicia casera que combina textura, sabor y un toque de pastelería clásica.
Ingredientes (rinde 10 porciones)
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Harina de trigo — 500 gramos
Leche tibia — 250 mililitros
Azúcar — 100 gramos
Manteca — 200 gramos
Huevo — 1 unidad (60 gramos)
Levadura seca — 10 gramos
Sal — 5 gramos
Esencia de vainilla — 5 mililitros
Para la crema pastelera:
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Leche — 500 mililitros
Azúcar — 120 gramos
Yemas — 4 unidades (80 gramos)
Maicena — 40 gramos
Esencia de vainilla — 5 mililitros
Paso a paso para crear factura danesa con crema pastelera deliciosas
1- En un bowl, mezclar la harina, la levadura, el azúcar y la sal.
2- Agregar la leche tibia, el huevo y la esencia de vainilla.
3- Integrar hasta formar una masa y amasar hasta que esté lisa.
4- Dejar levar tapada hasta que duplique su tamaño.
5- Estirar la masa y colocar la manteca para hacer pliegues tipo hojaldre.
6- Repetir pliegues y reposos en frío para formar capas.
7- Estirar y cortar la masa en cuadrados o tiras para dar forma a las danesas.
8- Colocar una porción de crema pastelera en el centro de cada pieza.
9- Dejar levar 30 minutos y llevar a horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos.
10- Retirar cuando estén doradas y dejar enfriar antes de servir.
Cómo hacer la crema pastelera
1- Calentar la leche con la vainilla hasta que esté tibia.
2- En un bowl, mezclar las yemas con el azúcar y la maicena.
3- Incorporar la leche caliente de a poco sin dejar de mezclar.
4- Volver a llevar al fuego y cocinar hasta que espese.
5- Dejar enfriar antes de usar en las danesas con crema pastelera.
De la cocina a la mesa
Las facturas danesas con crema pastelera son una opción ideal para lucirse con una preparación casera de estilo panadería. Esta receta combina una masa hojaldrada, liviana y crocante con un relleno suave y dulce que equilibra perfectamente. Son ideales para acompañar el café o el mate, y también se pueden decorar con frutas frescas o un glaseado simple. Si bien requieren algo de tiempo por los pliegues, el resultado es realmente especial. Además, se pueden preparar con anticipación y recalentar suavemente. Una opción deliciosa, vistosa y perfecta para disfrutar en casa. ¡Una delicia!.