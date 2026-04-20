Receta fácil: facturas danesas caseras con crema pastelera deliciosa

Esta receta de factura danesa con crema pastelera es ideal para disfrutar una factura hojaldrada, suave y deliciosa. Con una masa aireada y un relleno cremoso, las danesas son perfectas para la merienda o el desayuno. Es una delicia casera que combina textura, sabor y un toque de pastelería clásica.

Receta paso a paso de factura danesa con crema pastelera

Receta paso a paso de factura danesa con crema pastelera

Ingredientes (rinde 10 porciones)

Harina de trigo — 500 gramos

Leche tibia — 250 mililitros

Azúcar — 100 gramos

Manteca — 200 gramos

Huevo — 1 unidad (60 gramos)

Levadura seca — 10 gramos

Sal — 5 gramos

Esencia de vainilla — 5 mililitros

Para la crema pastelera:

Leche — 500 mililitros

Azúcar — 120 gramos

Yemas — 4 unidades (80 gramos)

Maicena — 40 gramos

Esencia de vainilla — 5 mililitros

Paso a paso para crear factura danesa con crema pastelera deliciosas

1- En un bowl, mezclar la harina, la levadura, el azúcar y la sal.

2- Agregar la leche tibia, el huevo y la esencia de vainilla.

3- Integrar hasta formar una masa y amasar hasta que esté lisa.

4- Dejar levar tapada hasta que duplique su tamaño.

5- Estirar la masa y colocar la manteca para hacer pliegues tipo hojaldre.

6- Repetir pliegues y reposos en frío para formar capas.

7- Estirar y cortar la masa en cuadrados o tiras para dar forma a las danesas.

8- Colocar una porción de crema pastelera en el centro de cada pieza.

9- Dejar levar 30 minutos y llevar a horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos.

10- Retirar cuando estén doradas y dejar enfriar antes de servir.

Cómo hacer la crema pastelera

1- Calentar la leche con la vainilla hasta que esté tibia.

2- En un bowl, mezclar las yemas con el azúcar y la maicena.

3- Incorporar la leche caliente de a poco sin dejar de mezclar.

4- Volver a llevar al fuego y cocinar hasta que espese.

5- Dejar enfriar antes de usar en las danesas con crema pastelera.

Receta de factura danesa con crema pastelera Receta de factura danesa con crema pastelera Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las facturas danesas con crema pastelera son una opción ideal para lucirse con una preparación casera de estilo panadería. Esta receta combina una masa hojaldrada, liviana y crocante con un relleno suave y dulce que equilibra perfectamente. Son ideales para acompañar el café o el mate, y también se pueden decorar con frutas frescas o un glaseado simple. Si bien requieren algo de tiempo por los pliegues, el resultado es realmente especial. Además, se pueden preparar con anticipación y recalentar suavemente. Una opción deliciosa, vistosa y perfecta para disfrutar en casa. ¡Una delicia!.