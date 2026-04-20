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Receta fácil: facturas danesas caseras con crema pastelera deliciosa

Receta de factura danesa con crema pastelera caseras, hojaldradas y deliciosas, ideales para disfrutar en el desayuno o la merienda con un toque de pastelería.

Candela Spann

Probá esta receta de factura danesa con crema pastelera

Probá esta receta de factura danesa con crema pastelera

Shutterstock

Esta receta de factura danesa con crema pastelera es ideal para disfrutar una factura hojaldrada, suave y deliciosa. Con una masa aireada y un relleno cremoso, las danesas son perfectas para la merienda o el desayuno. Es una delicia casera que combina textura, sabor y un toque de pastelería clásica.

Receta paso a paso de factura danesa con crema pastelera
Receta paso a paso de factura danesa con crema pastelera

Receta paso a paso de factura danesa con crema pastelera

Ingredientes (rinde 10 porciones)

  • Harina de trigo — 500 gramos

  • Leche tibia — 250 mililitros

  • Azúcar — 100 gramos

  • Manteca — 200 gramos

  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)

  • Levadura seca — 10 gramos

  • Sal — 5 gramos

  • Esencia de vainilla — 5 mililitros

Para la crema pastelera:

  • Leche — 500 mililitros

  • Azúcar — 120 gramos

  • Yemas — 4 unidades (80 gramos)

  • Maicena — 40 gramos

  • Esencia de vainilla — 5 mililitros

Paso a paso para crear factura danesa con crema pastelera deliciosas

1- En un bowl, mezclar la harina, la levadura, el azúcar y la sal.

2- Agregar la leche tibia, el huevo y la esencia de vainilla.

3- Integrar hasta formar una masa y amasar hasta que esté lisa.

4- Dejar levar tapada hasta que duplique su tamaño.

5- Estirar la masa y colocar la manteca para hacer pliegues tipo hojaldre.

6- Repetir pliegues y reposos en frío para formar capas.

7- Estirar y cortar la masa en cuadrados o tiras para dar forma a las danesas.

8- Colocar una porción de crema pastelera en el centro de cada pieza.

9- Dejar levar 30 minutos y llevar a horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos.

10- Retirar cuando estén doradas y dejar enfriar antes de servir.

Cómo hacer la crema pastelera

1- Calentar la leche con la vainilla hasta que esté tibia.

2- En un bowl, mezclar las yemas con el azúcar y la maicena.

3- Incorporar la leche caliente de a poco sin dejar de mezclar.

4- Volver a llevar al fuego y cocinar hasta que espese.

5- Dejar enfriar antes de usar en las danesas con crema pastelera.

Receta de factura danesa con crema pastelera
Receta de factura danesa con crema pastelera

Receta de factura danesa con crema pastelera

De la cocina a la mesa

Las facturas danesas con crema pastelera son una opción ideal para lucirse con una preparación casera de estilo panadería. Esta receta combina una masa hojaldrada, liviana y crocante con un relleno suave y dulce que equilibra perfectamente. Son ideales para acompañar el café o el mate, y también se pueden decorar con frutas frescas o un glaseado simple. Si bien requieren algo de tiempo por los pliegues, el resultado es realmente especial. Además, se pueden preparar con anticipación y recalentar suavemente. Una opción deliciosa, vistosa y perfecta para disfrutar en casa. ¡Una delicia!.

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