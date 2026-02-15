Postre estrella del calor receta de ensalada de frutas simple, colorida y perfecta para el verano

El verano invita a disfrutar postres frescos, coloridos y fáciles de preparar en casa. Esta receta de ensalada de frutas con helado es ideal para combatir el calor con algo dulce , natural y cremoso. Perfecta para compartir en familia, en una merienda o como cierre liviano de una comida especial bajo el sol.

1. Lavá bien todas las frutas . Pelá las bananas , la manzana y los duraznos o las frutas que elijas. Cortá todo en cubos pequeños y parejos para lograr una mezcla más atractiva.

2. Colocá las frutas en un bowl grande. Agregá las uvas enteras o cortadas a la mitad y las frutillas en mitades.

3. Rociá con el jugo de naranja para evitar que la fruta se oxide y sumar frescura. Si te gusta más dulce , agregá azúcar y la esencia de vainilla .

4. Mezclá suavemente y llevá el bowl a la heladera durante 20 minutos para que esté bien frío.

5. Al momento de servir, colocá porciones de ensalada de frutas en copas o bowls. Sumá una bocha generosa de helado encima y decorá con hojas de menta.

6. Serví enseguida y disfrutá bien fresca.

Un postre comodín para tus reuniones La receta de ensalada de frutas es una de las preparaciones más antiguas del mundo y se adaptó a cada región con frutas locales de estación. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

En Argentina, esta combinación se volvió clásica en reuniones de verano por su frescura y simpleza. Para conservarla, guardá la ensalada de frutas sin helado en un recipiente hermético en heladera hasta 24 horas. Agregá el helado recién al servir para mantener su textura cremosa y deliciosa. ¡Refrescante tentación!.