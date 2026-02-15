Presenta:

Postre estrella del calor receta de ensalada de frutas simple, colorida y perfecta para el verano

Para un verano lleno de sabor, probá esta receta de ensalada de frutas con helado que combina frutas frescas y cremosidad en un postre irresistible.

Candela Spann

Placer fresco y casero: receta de ensalada de frutas para disfrutar el verano.

Shutterstock

El verano invita a disfrutar postres frescos, coloridos y fáciles de preparar en casa. Esta receta de ensalada de frutas con helado es ideal para combatir el calor con algo dulce, natural y cremoso. Perfecta para compartir en familia, en una merienda o como cierre liviano de una comida especial bajo el sol.

Rinde: 4 porciones

Ingredientes

  • Bananas. duraznos maduros, manzana roja.,1 taza de frutillas (elige las frutas que desees).
  • Jugo de 1 naranja.
  • 2 cucharadas de azúcar (opcional).
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 500 g de helado de crema o vainilla.
  • Hojas de menta (opcional).

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Lavá bien todas las frutas. Pelá las bananas, la manzana y los duraznos o las frutas que elijas. Cortá todo en cubos pequeños y parejos para lograr una mezcla más atractiva.

2. Colocá las frutas en un bowl grande. Agregá las uvas enteras o cortadas a la mitad y las frutillas en mitades.

3. Rociá con el jugo de naranja para evitar que la fruta se oxide y sumar frescura. Si te gusta más dulce, agregá azúcar y la esencia de vainilla.

4. Mezclá suavemente y llevá el bowl a la heladera durante 20 minutos para que esté bien frío.

5. Al momento de servir, colocá porciones de ensalada de frutas en copas o bowls. Sumá una bocha generosa de helado encima y decorá con hojas de menta.

6. Serví enseguida y disfrutá bien fresca.

Un postre comodín para tus reuniones
La receta de ensalada de frutas es una de las preparaciones más antiguas del mundo y se adaptó a cada región con frutas locales de estación.

De la cocina a tu mesa

En Argentina, esta combinación se volvió clásica en reuniones de verano por su frescura y simpleza. Para conservarla, guardá la ensalada de frutas sin helado en un recipiente hermético en heladera hasta 24 horas. Agregá el helado recién al servir para mantener su textura cremosa y deliciosa. ¡Refrescante tentación!.

