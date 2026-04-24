Reviví el sabor tradicional: receta fácil de bizcochuelo de naranja esponjoso

Esta receta de bizcochuelo de naranja es ideal para quienes buscan una torta casera, esponjosa y con un sabor fresco. El jugo y la ralladura de naranja aportan aroma y humedad, logrando un resultado delicioso. Es una delicia simple, perfecta para meriendas o desayunos. ¡Manos a la obra!

1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar el jugo de naranja, el aceite, la ralladura de naranja y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante de a poco y mezclar suavemente.

4- Volcar la preparación en un molde enmantecado y enharinado.

5- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta que el bizcochuelo esté dorado.

Receta de bizcochuelo de naranja Receta de bizcochuelo de naranja Shutterstock

De la cocina a la mesa

El bizcochuelo de naranja es una opción clásica y muy fácil de preparar en casa. Esta receta logra una textura esponjosa con un sabor cítrico que lo hace fresco y liviano. Es ideal para acompañar el mate, el café o el té en cualquier momento del día. Además, se puede servir solo o con un glaseado de naranja para intensificar su sabor. Su preparación rápida y con ingredientes simples lo convierte en una excelente opción para quienes buscan algo casero sin complicaciones. Este bizcochuelo es un infaltable en la cocina diaria. ¡A disfrutar!