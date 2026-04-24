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Reviví el sabor tradicional: receta fácil de bizcochuelo de naranja esponjoso

Receta de bizcochuelo de naranja, una torta casera, esponjosa y fresca ideal para desayunos o meriendas.

Candela Spann

Bizcochuelo de naranja, la receta

Bizcochuelo de naranja, la receta

Shutterstock

Esta receta de bizcochuelo de naranja es ideal para quienes buscan una torta casera, esponjosa y con un sabor fresco. El jugo y la ralladura de naranja aportan aroma y humedad, logrando un resultado delicioso. Es una delicia simple, perfecta para meriendas o desayunos. ¡Manos a la obra!

Una receta totalmente deliciosa de bizcochuelo de naranja
Una receta totalmente deliciosa de bizcochuelo de naranja

Una receta totalmente deliciosa de bizcochuelo de naranja

Ingredientes (rinde 8 porciones)

  • Harina leudante — 250 gramos
  • Azúcar — 200 gramos
  • Huevo — 3 unidades (180 gramos)
  • Jugo de naranja — 150 mililitros
  • Aceite — 100 mililitros
  • Ralladura de naranja — 10 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear un bizcochuelo de naranja delicioso

1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar el jugo de naranja, el aceite, la ralladura de naranja y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante de a poco y mezclar suavemente.

4- Volcar la preparación en un molde enmantecado y enharinado.

5- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta que el bizcochuelo esté dorado.

Receta de bizcochuelo de naranja
Receta de bizcochuelo de naranja

Receta de bizcochuelo de naranja

De la cocina a la mesa

El bizcochuelo de naranja es una opción clásica y muy fácil de preparar en casa. Esta receta logra una textura esponjosa con un sabor cítrico que lo hace fresco y liviano. Es ideal para acompañar el mate, el café o el en cualquier momento del día. Además, se puede servir solo o con un glaseado de naranja para intensificar su sabor. Su preparación rápida y con ingredientes simples lo convierte en una excelente opción para quienes buscan algo casero sin complicaciones. Este bizcochuelo es un infaltable en la cocina diaria. ¡A disfrutar!

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