Esta receta de bizcochuelo listo en solo 5 pasos es la perfección ¡te encantará!
Receta de bizcochuelo, una opción casera, fácil y esponjosa ideal para preparar una torta clásica con pocos ingredientes.
Esta receta de bizcochuelo de vainilla es ideal para preparar una torta simple, esponjosa y muy fácil. Con pocos ingredientes se logra una masa suave, perfecta para comer sola o usar como base de otras preparaciones. Es una delicia clásica que siempre funciona y se puede hacer en pocos minutos en casa.
Ingredientes (rinde 8 porciones)
- Harina leudante — 240 gramos
- Azúcar — 200 gramos
- Huevos — 4 unidades (240 gramos)
- Leche — 120 gramos
- Aceite — 80 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Paso a paso para crear un bizcochuelo delicioso
1- Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa.
2- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina leudante de a poco y mezclar suavemente.
4- Volcar la preparación en un molde enmantecado y enharinado.
5- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta que el bizcochuelo esté dorado.
De la cocina a la mesa
El bizcochuelo es una de las preparaciones más clásicas y versátiles de la pastelería casera. Esta receta permite lograr una masa suave, aireada y perfecta para acompañar con mate, café o rellenar con distintas cremas y dulces. Además, se puede personalizar agregando ralladura de limón, cacao o chips de chocolate. Su preparación simple y rápida hace que sea ideal incluso para quienes no tienen experiencia en la cocina. Recién horneado, el bizcochuelo llena la casa de aroma y se convierte en una opción deliciosa para cualquier momento del día. ¡a disfrutar!