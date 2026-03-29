Esta receta de bizcochuelo listo en solo 5 pasos es la perfección ¡te encantará!

Esta receta de bizcochuelo de vainilla es ideal para preparar una torta simple, esponjosa y muy fácil . Con pocos ingredientes se logra una masa suave, perfecta para comer sola o usar como base de otras preparaciones. Es una delicia clásica que siempre funciona y se puede hacer en pocos minutos en casa.

1- Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa.

2- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante de a poco y mezclar suavemente.

4- Volcar la preparación en un molde enmantecado y enharinado.

5- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta que el bizcochuelo esté dorado.

Receta de bizcochuelo fácil Receta de bizcochuelo fácil Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

El bizcochuelo es una de las preparaciones más clásicas y versátiles de la pastelería casera. Esta receta permite lograr una masa suave, aireada y perfecta para acompañar con mate, café o rellenar con distintas cremas y dulces. Además, se puede personalizar agregando ralladura de limón, cacao o chips de chocolate. Su preparación simple y rápida hace que sea ideal incluso para quienes no tienen experiencia en la cocina. Recién horneado, el bizcochuelo llena la casa de aroma y se convierte en una opción deliciosa para cualquier momento del día. ¡a disfrutar!